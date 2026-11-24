Міст через Керченську протоку / © Associated Press

Реклама

Комбіновану операцію проти Керченського мосту українські сили змогли провести без використання Starlink. Для цього застосували нову технологію зв’язку та секретні українські розробки, про існування яких не знали навіть деякі профільні фахівці.

Про це в етері 24 каналу розповів авіаційний експерт Костянтин Криволап.

Реклама

За його словами, для реалізації операції необхідно було розв’язати цілий комплекс технічних і військових завдань. Безпосередньо фінальна стадія підготовки тривала понад місяць і складалася із семи етапів. Однак системна робота розпочалася значно раніше — українські сили поступово позбавляли росіян засобів контролю повітряного простору на півострові.

Реклама

Серед уражених цілей були радіолокаційні станції «Небо-У», старі комплекси «П-18», «Підльоти» та «Касти». Також знищували засоби радіоелектронної боротьби й інші РЛС, які окупанти використовували для спостереження за повітряною обстановкою в Криму.

«Ми побачили лише фінальну фазу. Насправді масштабна підготовка почалася ще в листопаді минулого року, коли „Птахи Мадяра“ почали активно залітати до Криму та прокладати шлях для потужніших українських безпілотників, які могли завдавати значно більших уражень. Ця робота тривала постійно», — наголосив Криволап.

Експерт звернув увагу, що згодом повідомлень про знищення російських військових об’єктів у Криму стало помітно менше. Така ситуація зберігалася майже два місяці перед атакою на міст. На думку Криволапа, це могло бути пов’язано з тим, що придатних для ураження цілей залишалося небагато, а російські військові намагалися не вмикати свої системи, аби не видавати їхнє розташування.

Безпосередньо перед операцією українські сили завдали останніх ударів по залишках російських засобів спостереження та РЕБ. Після цього, за словами експерта, з’явилися умови для використання мережевого зв’язку.

Реклама

Криволап припустив, що нову технологію могли застосувати для управління важкими крилатими ракетами «Фламінго», бойова частина яких, за його словами, може важити до 1,15 тонни. Він пояснив, що не вважає ймовірним наведення ракети «Нептун» за принципом FPV-дрона, коли оператор безпосередньо керує рухом апарата до цілі.

«Я намагався знайти приклади керування великою крилатою ракетою за принципом FPV, коли оператор безпосередньо наводить її на ціль. Імовірно, це було потрібно для того, щоб забезпечити надзвичайно точне влучання „Фламінго“», — зазначив авіаційний експерт.

Він також підкреслив, що успіх операції забезпечили ретельне планування, узгоджені дії різних підрозділів, використання досвіду попередніх атак і масоване застосування засобів ураження. За його оцінкою, загалом їх було до 11.

«Деякі з них були настільки секретними, що навіть мої знайомі фахівці не знали про їхнє існування. Це були секретні розробки та виробництво українських фахівців», — розповів Криволап.

Реклама

За словами експерта, попри значну кількість залучених засобів, операція відбулася злагоджено та скоординовано. Подібний підхід, додав він, уже застосовували під час атаки на Новоросійськ кілька місяців тому. Тоді українські сили уразили бойові кораблі Чорноморського флоту РФ, що залишалися в порту, а також нафтові термінали.

Криволап нагадав, що під час тієї операції вперше відпрацювали залучення великої кількості різних засобів у межах одного удару. Згодом цей принцип використали і під час атаки на Керченський міст.

Раніше повідомлялося, що президент України Володимир Зеленський заявив, що Кримський міст, яким Росія перекидає озброєння на окупований півострів, не залишиться недоторканним ані під час війни, ані після її завершення.

Ми раніше інформували, що Кримський міст після серії ударів він почав втрачати вертикальне положення, а метал верхньої частини арки почав плавитися.

Новини партнерів