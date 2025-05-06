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- Війна
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Навіть якщо ціни на нафту впадуть: політолог сказав, скільки ще зможе воювати Росія
РФ буде здатна вести війну 7-8 місяців навіть за умови обвалу цін на нафту.
Росії вистачить грошей на війну до кінця 2025 року, навіть якщо ціна на її нафту впаде нижче 50 доларів за барель.
Про це сказав політолог Вадим Денисенко в інтерв’ю Radio NV.
За словами експерта, кремлівський очільник Володимир Путін розуміє, що на війну РФ потенціалу вистачить щонайменше на 7-8 місяців.
«Росіянам вистачить грошей до кінця 2025 року. Їм вистачає грошей, навіть якщо нафта їхня Urals буде менше 50 доларів. Тобто Путін це розуміє», — додав Денисенко.
Зі слів політолога, диктатор РФ мислить категорією літнього наступу, який для нього є і став таким собі «вундерваффе».
«Він мислить категорією саме того, що найближчі сім-вісім місяців ніяких проблем із бюджетом не буде, а далі — „будемо дивитися“», — заявив Денисенко.
За його словами, ціни на нафту Urals скоро можуть досягти позначки у трохи більше, ніж 50 доларів, і це критично для Росії, «але це ще не смертельно».
«Як в тому анекдоті, коли приходить батько і говорить про те, що мене вигнали з роботи, і дружина говорить: „Слава Богу, ти тепер не будеш пити“. Він говорить: „Ні, я буду пити, наші діти будуть менше їсти“. Отак і тут: на ВПК грошей у них буде вистачати все одно. І на армію», — зазначив політолог.
Нагадаємо, речник Оперативно-стратегічного угруповання військ “Хортиця” Віктор Трегубов відповів, чи зможе Росія прорватися до Дніпропетровщини до 9 травня.
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