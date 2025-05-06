Навіть якщо ціни на нафту впадуть: політолог сказав, скільки ще зможе воювати Росія

Росії вистачить грошей на війну до кінця 2025 року / © Associated Press

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Росії вистачить грошей на війну до кінця 2025 року, навіть якщо ціна на її нафту впаде нижче 50 доларів за барель.

Про це сказав політолог Вадим Денисенко в інтерв’ю Radio NV.

За словами експерта, кремлівський очільник Володимир Путін розуміє, що на війну РФ потенціалу вистачить щонайменше на 7-8 місяців.

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«Росіянам вистачить грошей до кінця 2025 року. Їм вистачає грошей, навіть якщо нафта їхня Urals буде менше 50 доларів. Тобто Путін це розуміє», — додав Денисенко.

Зі слів політолога, диктатор РФ мислить категорією літнього наступу, який для нього є і став таким собі «вундерваффе».

«Він мислить категорією саме того, що найближчі сім-вісім місяців ніяких проблем із бюджетом не буде, а далі — „будемо дивитися“», — заявив Денисенко.

За його словами, ціни на нафту Urals скоро можуть досягти позначки у трохи більше, ніж 50 доларів, і це критично для Росії, «але це ще не смертельно».

«Як в тому анекдоті, коли приходить батько і говорить про те, що мене вигнали з роботи, і дружина говорить: „Слава Богу, ти тепер не будеш пити“. Він говорить: „Ні, я буду пити, наші діти будуть менше їсти“. Отак і тут: на ВПК грошей у них буде вистачати все одно. І на армію», — зазначив політолог.

Нагадаємо, речник Оперативно-стратегічного угруповання військ “Хортиця” Віктор Трегубов відповів, чи зможе Росія прорватися до Дніпропетровщини до 9 травня.

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