Навіть коли собака чи кішка вмирає, їх ховають - Зеленський про цинізм Росії щодо своїх мертвих солдатів

Зеленський назвав такі дії Росії щодо своїх громадян "дикістю".

Україна не один раз зверталася до Росії з проханням забрати трупи солдат з української землі, однак у Кремлі відмовляються.

Про це голова держави розповів в інтерв'ю росЗМІ.

"Ми хочемо їх передати, хочемо віддавати. Ми не хочемо тримати трупи, ви ж це чудово розумієте. Ми хочемо, щоб вони виїхали. Вони спершу відмовлялися, потім там ще щось. Потім якісь мішки нам пропонували. Слухайте, ну це все виглядає, ну… Я навіть не знаю… Знаєте, у нас у всіх, напевно, щось у житті було, коли йшли люди — навіть не близькі люди, не рідні… Слухайте, навіть коли собака чи кішка вмирає. Так не роблять. Це загалом, як… Це пакети для сміття. Я не розумію, чесно, що люди думають. А особливо, що думають батьки цих дітей. Я не розумію", - говорить Зеленський.

Голова держави назвав такі дії Росії щодо своїх громадян "дикістю" і вважає, що для керівництва РФ це може погано закінчитися.

"Чому це все страшно? Я вам скажу. Страшно тому, що, коли ставлення таке до своїх, то яке ж відношення до всіх інших? А ми достеменно не свої для уряду Росії. Оце страшно. Я вважаю, що це дикість. І все це погано скінчиться. Для України ми розуміємо в ім'я чого, що у вас", - заявив український президент.

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