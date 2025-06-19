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- Війна
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Навіть "лади" закінчилися: мати окупанта отримала неочікуваний подарунок
У Воронежі на матір окупанта не вистачило виплат, тому довелося задовільнитися футболкою «Z».
У Росії мешканка Воронежа замість білої «Лади» отримала за смерть сина-окупанта футболку та прапорці з символікою «Z».
На новину з пропагандистських пабліків звернув увагу український журналіст Денис Казанський у Telegram.
Мати окупанта одразу після смерті сина звернулася до російського військкомату з традиційним для родичів загиблих росіян питанням — де гроші. Їй відповіли у стилі «аватара» Дмитра Медвєдєва — «дєнєг нєт, но ви дєржитєсь». У військкоматі відповіли, що їм «шкода», але зробити нічого не можуть. Проте пообіцяли відправити посилку.
Очевидно, росіянка сподівалася хоча б на мікрохвильовку, як це отримав батько колаборанта на окупованій Херсонщині.
Та їй прислали футболку і прапорці з символікою «Z».
Напевно, пачка пельменів і то була б кориснішою.
Раніше повідомлялося, що вдовам ліквідованих колабарантів з окупованого Донбасу та звані «волонтери» роздали намародерені шуби. Та таким «подарунком» жінки не довго тішились, адже після фотосесії у пропагандистських ЗМІ «волонтери» забрали шуби назад.