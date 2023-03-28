"Навіть не приховує свої злочини": Верещук озвучила, скільки дітей-сиріт Росія викрала з України

Україна передає до Міжнародного кримінального суду всі дані про викрадення окупантами дітей.

Україна офіційно визнає викраденими Росією 4390 дітей, які є сиротами, напівсиротами або позбавленими батьківського піклування та депортацію з тимчасово окупованих територій 16 207 дітей.

Про це в ефірі національного телемарафону повідомила міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук.

Вона зазначила, що 4390 дітей-сиріт зараз перебувають або на тимчасово окупованих територіях або в Росії.

Ірина Верещук наголосила, що росіяни фактично визнають свої воєнні злочини, коли публічно повідомляють про "усиновлення" в РФ дітей, яких Україна вимагає повернути.

"Замість повернення вони дитину усиновлюють і хизуються цим, демонструючи усьому світу факти, які не потребують фактично доведення", – сказала міністерка.

Нагадаємо, президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що викрадення українських дітей з тимчасово окупованих територій України та їх насильницька депортація до Росії є воєнним злочином.

Це повністю виправдовує видання судом у Гаазі ордеру на арешт президента РФ Володимира Путіна.

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