Навіть не встиг повоювати: у Курській області мобілізований застрелив товариша по службі

За даними слідчих вбивство сталося "з необережності".

У Суджанському районі Курської області 20 березня мобілізований застрелив товариша по службі – 47-річного мобілізованого Миколу Савіна пострілом у голову.

Про це повідомляє ​​Telegram-канал ASTRA.

Російські слідчі вважають, що 32-річний мобілізований Артем Прошенков вистрілив випадково. Відзначається, що він нібито з необережності застрелив товариша по службі при зміні варти. Від отриманого поранення Савін помер на місці.

Нагадаємо, у Курській області РФ посилюють охорону об’єктів на кордоні з Україною.

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