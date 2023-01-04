Навіть слова Путіна можна кваліфікувати як геноцид: посольство Канади про необхідність покарання РФ за воєнні злочини

Навіть слова Росії можна кваліфікувати як геноцид. Немає потреби шукати їх. Очільник Кремля Володимир Путін абсолютно чітко заявив, що Україна й українці не мають права на існування.

Про це в інтерв’ю проєкту Kyiv not Kiev сказала пані посол Канади в Україні Лариса Ґаладза.

Вона наголосила, що покарання Росії за скоєні воєнні злочини має бути присуджене в межах правової системи, тобто це тюремні терміни та репарації. Росія порушила міжнародне право, Статут ООН, права людини, тому потрібно, щоб світова та українська системи правосуддя, міжнародна система кримінального правосуддя притягнули Росію до відповідальності, росіян до відповідальності, людей, які ухвалювали рішення про це, людей, які віддавали накази.

"Тих, що вчинили звірства - пройтися по них всіх від самого верху і донизу, а потім ще раз", - додала Лариса Ґаладза.

Вона також зазначила, що не бачить ніяких ознак готовності Росії до переговорів з Україною.

Вона нагадала висловлювання Путіна щодо того, що він не припинить напади та війну навіть на час різдвяних свят.

"Він намагається переконати своїх друзів у світі, що Україна не хоче миру. Важко повірити, але в світі ще знаходяться такі люди, такі країни, які думають, що це Україна затягує цю війну. Так, це частина російської дезінформації, та я думаю, що Україна та її партнери колективно роблять усе можливе, щоб боротися з цим наративом", - сказала Ґаладза.

Додамо, військовий експерт Михайло Самусь зазначав, що вторгненням до України 24 лютого Росія поставила себе на межі безодні, до якої дуже активно йде.

У ГУР МО України розповіли про стратегічні цілі Путіна у війні проти України. Вони не змінилися – це знищення українського народу та державності. Щодо воєнних цілей, то РФ 2023 року намагатиметься повністю захопити всю Луганщину, Донеччину та утримати сухопутний коридор до Криму.

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