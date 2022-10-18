Навіть Сталін не додумався: окупанти під Бахмутом ввели подвійну систему загороджувальних загонів – Арестович

Російські окупанти продовжують наступати у районі Бахмута Донецької області, попри масові втрати у своїх лавах.

Про це заявив радник Офісу президента Олексій Арестович у розмові з російським журналістом та правозахисником Марком Фейгіним.

За його інформацією, біля Бахмута ЗСУ "двохсотять" щонайменше одну ворожу роту солдатів і офіцерів щодоби. З півночі на Бахмут наступають "кадировці" – полк "Ахмат", а зі сходу – найманці ПВК "Вагнера" і мобілізовані зеки.

"Там місцевість виглядає гірше, ніж у Першу світову війну. Там уже живого місця немає, все викопано артилерією. Ми кладемо їх, за найскромнішими, найстриманішими, найреалістичнішими оцінками – десь роту на день. А реально – більше", – каже Арестович.

Радник ОП пояснює, що окупанти продовжують наступати лише через те, що їхнє командування ввело у районі Бахмута подвійну систему загороджувальних загонів.

"Там тупо пруть нові хвилі по тілах своїх полеглих товаришів. А пруть із однієї простої причини – там подвійна система загороджувальних загонів у районі Бахмута. Є загороджувальний загін, а за ним стоїть ще один загороджувальний загін. Вони складаються перважно з Росгвардії і реально стріляють у тих, хто відступає. Адже якщо не стріляють, то у них стріляють ті, що позаду", – зазначив Арестович.

Він звернув увагу, що до подвійних загороджувальних загонів навіть Сталін не додумався, а Суровікін додумався.

За словами радника ОП, Путін поставив завдання своїм військам захопити Бахмут і Донецьку область до кінця жовтня.