Навіть Сталін не додумався: окупанти під Бахмутом ввели подвійну систему загороджувальних загонів – Арестович

За інформацією Арестовича, біля Бахмута ЗСУ "двохсотять" щонайменше одну ворожу роту солдатів і офіцерів щодоби.
Російські окупанти продовжують наступати у районі Бахмута Донецької області, попри масові втрати у своїх лавах.
Про це заявив радник Офісу президента Олексій Арестович у розмові з російським журналістом та правозахисником Марком Фейгіним.
За його інформацією, біля Бахмута ЗСУ "двохсотять" щонайменше одну ворожу роту солдатів і офіцерів щодоби. З півночі на Бахмут наступають "кадировці" – полк "Ахмат", а зі сходу – найманці ПВК "Вагнера" і мобілізовані зеки.
"Там місцевість виглядає гірше, ніж у Першу світову війну. Там уже живого місця немає, все викопано артилерією. Ми кладемо їх, за найскромнішими, найстриманішими, найреалістичнішими оцінками – десь роту на день. А реально – більше", – каже Арестович.
Радник ОП пояснює, що окупанти продовжують наступати лише через те, що їхнє командування ввело у районі Бахмута подвійну систему загороджувальних загонів.
"Там тупо пруть нові хвилі по тілах своїх полеглих товаришів. А пруть із однієї простої причини – там подвійна система загороджувальних загонів у районі Бахмута. Є загороджувальний загін, а за ним стоїть ще один загороджувальний загін. Вони складаються перважно з Росгвардії і реально стріляють у тих, хто відступає. Адже якщо не стріляють, то у них стріляють ті, що позаду", – зазначив Арестович.
Він звернув увагу, що до подвійних загороджувальних загонів навіть Сталін не додумався, а Суровікін додумався.
За словами радника ОП, Путін поставив завдання своїм військам захопити Бахмут і Донецьку область до кінця жовтня.
Що відомо про бої на Бахмутському напрямку
8 жовтня Володимир Зеленський повідомив, що ЗСУ продовжують тримати позиції на Донбасі, зокрема на Бахмутському напрямку, де ситуація дуже складна і де ідуть жорсткі бої.
13 жовтня Зеленський підтвердив, що Бахмутський напрямок – досі один із найжорсткіших.
У Міноборони Великої Британії повідомили, що російські війська просунулися на 2 км в напрямку міста Бахмут в Донецькій області. Бахмут намагаються штурмувати, зокрема, підрозділи приватної військової компанії "Вагнера", у складі яких зеки, нещодавно набрані з російських в’язниць.
Військовий експерт Сергій Грабський розповів, що на Бахмутському напрямку тривають надзвичайно важкі бої. Там противник вже не діє методами концентрованого удару, він діє окремими підрозділами, застосовуючи усю свою артилерію.
Український журналіст Денис Казанський показав, як живе місто Бахмут на Донеччині, яке є майже лінією фронту.