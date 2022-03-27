"Навіть у Чеченські війни я не бачив таких страшних кадрів" - Зеленський про катастрофічні наслідки вторгнення РФ

"Навіть у Чеченські війни я не бачив таких страшних кадрів" - Зеленський про катастрофічні наслідки вторгнення РФ

За словами Зеленського, Україна не може показати усі кадри руйнувань навіть для співгромадян.

Через постійні обстріли, бомбардування російськими військовими деяких населених пунктів України немає, вони зрівнені із землею, немає ні цивільних, ні військових об'єктів інфраструктури.

Про це голова держави розповів в інтерв'ю росЗМІ.

За словами Зеленського, повністю знищені такі міста, як Маріуполь та Волноваха. На їхньому місці, як розповів Зеленський, "випалена земля" через російське вторгнення до України.

"Це виглядає… Я думаю, що ви бачили фотографії, але ви всього не бачили. Ми навіть усе це не можемо показувати. Це неможливо показувати, бо це неможливо навіть для нашого населення, показувати, як це виглядає. Просто нема будинків. У Волновасі просто нічого немає – жодних вулиць, жодних будинків. Маріуполь — за рахунок того, що це велике місто… Там півмільйона населення. Ви уявляєте, місто в півмільйона населення, 90% будівель уражено. Їх немає. Вони спалені, їх нема. Але там хоч би багатоповерхівки. І ви можете уявити, що тут було. А в таких містах, як Волноваха, просто немає нічого", - розповів голова держави.

Український президент не пам'ятає таких страшних кадрів руйнацій навіть під час Першої та Другої Чеченської воєн, який завдала Росія Україні.

"Я навіть не знаю, до кого так російська армія ставилася. Ніколи. Я не бачив. Можливо, я був тоді зовсім молодим чоловіком — і війни в Чечні я так глибоко не пам'ятаю всіх кадрів. Там страшно було, але там, вибачте… Просто ці обсяги не можна порівняти. На сьогодні там дві війни було", - сказав Зеленський.

Раніше президент України Володимир Зеленський розповів, чи було "остаточне вирішення проблеми Зеленського" однією з основних цілей нападу на Україну.