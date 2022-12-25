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"Навіть у Святвечір Росія тероризує мешканців Херсона": очільник ПАРЄ про обстріл міста

Автор
Олена КузьмичОлена Кузьмич
Дата публікації
Перегляди
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Час на прочитання
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"Навіть у Святвечір Росія тероризує мешканців Херсона": очільник ПАРЄ про обстріл міста

Фото: Associated Press

Російські терористи продовжують обстрілювати мирні українські міста.

Очільник Парламентської асамблеї Ради Європи Тіні Кокс заявив, що Росія здійснює терор проти українців навіть на Різдво після обстрілу Херсона

Так Кокс відреагував у сервісі мікроблогів Twitter на обстріл Херсона, який росіяни скоїли 24 грудня. 

“Навіть у Святвечір Росія тероризує мешканців Херсона...  Ганьба президенту, уряду і парламенту Росії!”, - підкреслив президент ПАРЄ.

Обстріл Херсона

Нагадаємо, що раніше внаслідок обстрілу російськими військами Херсона та області 24 грудня 2022 постраждали 68 людей, а кількість жертв у місті зросла до 10.

У МОЗ розповіли, які трави отримали українці - поранення в живіт, поранення голови різного ступеню, поранення очей, ампутації нижніх кінцівок тощо. 

Також міністр оборони Олексій Резніков після обстрілу Херсона закликав західних партнерів надати більше озброєння, щоб запобігти таким трагедіям. 

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Дата публікації
Перегляди
252
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