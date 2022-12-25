"Навіть у Святвечір Росія тероризує мешканців Херсона": очільник ПАРЄ про обстріл міста

Очільник Парламентської асамблеї Ради Європи Тіні Кокс заявив, що Росія здійснює терор проти українців навіть на Різдво після обстрілу Херсона.

Так Кокс відреагував у сервісі мікроблогів Twitter на обстріл Херсона, який росіяни скоїли 24 грудня.

Even on Christmas eve, Russia terrorizes citizens of Kherson. At least 5 killed and 20 wounded. Shame on the President, the government and the parliament of Russia. — Tiny Kox (@PACE_President) December 24, 2022

“Навіть у Святвечір Росія тероризує мешканців Херсона... Ганьба президенту, уряду і парламенту Росії!”, - підкреслив президент ПАРЄ.

Обстріл Херсона

Нагадаємо, що раніше внаслідок обстрілу російськими військами Херсона та області 24 грудня 2022 постраждали 68 людей, а кількість жертв у місті зросла до 10.

У МОЗ розповіли, які трави отримали українці - поранення в живіт, поранення голови різного ступеню, поранення очей, ампутації нижніх кінцівок тощо.

Також міністр оборони Олексій Резніков після обстрілу Херсона закликав західних партнерів надати більше озброєння, щоб запобігти таким трагедіям.

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