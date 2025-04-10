Навіть у зомбі-апокаліпсис готові до будь-яких сценаріїв. Нова кампанія Третьої штурмової (відео)

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У telegram-каналі бригади опублікували відео із «передбаченням» подій найближчого майбутнього із «дуже несподіваними проявами». Стихійні лиха, вуличні протести та економічна криза, спровокована обвалом фондових ринків, спричинила третю світову, а згодом і першу міжгалактичну війну. На щастя, вона дістається і Москви: Кремль у вогні, на вулицях – реклама Третьої штурмової.

У ролику використали голлівудську класику – Рембо, Ґодзіллу, зомбі, прибульців, які втратили корабль і були захоплені у полон бійцями Третьої штурмової.

Кадри апокаліпсису перериває заспокійливий голос ведучого програми «Миколина погода»: «Нехай проблеми та незгоди не роблять вам в житті погоди. А ще памʼятаємо, що Третя штурмова готова до будь-якого сценарію».

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«Долучайся до Третьої штурмової і вивезеш все на впевненому, бо Трійка готує до будь-якого сценарію. У нашому арсеналі — новітня зброя, наземні, повітряні роботи, і власна KillHouse.academy, де навчаємо цим керувати. Виклики майбутнього не страшні, якщо ти — в Трійці», – написали в бригаді.

У звʼязку із формуванням Третього армійського корпусу бригада розширює ректуринг. Потрібні фахівці на бойові і тилові посади. Наразі відкриті вакансії для інженерів, електриків, автослюсарів, водіїв, психологів, кухарів та інші – повний перелік на сайті підрозділу. Молоді доступні контракти 18-24 із чітко визначеним терміном служби та фінансовими бонусами.