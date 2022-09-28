Навіть в Україні: експерт розповів, де Росія могла розмістити свою ядерну зброю

На сьогодні є відомості про розміщення російської ядерної зброї в Калінінградській області та в окупованому Криму. Водночас на території Білорусі зброї масового ураження поки немає.

Потенційні точки розміщення ядерних снарядів стають відомими і мають бути цілями для превентивних ударів.

Про це директор Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко розповів в ефірі "Радіо НВ".

"Щоб переміщувати ядерні боєголовки, ядерну зброю, мають бути (витримані – ред.) особливі режими їх схоронності. Відповідно, їх не можна залишити просто на якомусь складі, у полі з ящиками з іншими снарядами. Тобто потенційні точки розміщення таких ядерних снарядів стають відомими. Відповідно, вони мають бути цілями для превентивних ударів", – зауважив Мусієнко.

За його словами, на території Білорусі ядерної зброї наразі немає. Проте є дані про її розміщення в Калінінградській області та Криму. Зокрема, йдеться про Феодосію-13 – відповідний об’єкт розташований між Феодосією і Судаком.

"Там була просто військова частина. Але після окупації Криму у 2014 році Росія почала його відновлювати, проводити там ремонтні роботи. А ще до повномастабного вторгнення були заяви від Міністерства закордонних справ та Головного управління розвідки Міноборони про те, що Росія може створювати відповідну інфраструктуру і, можливо навіть вже перекинула тактичну ядерну зброю безпосередньо до окупованого Криму", – нагадав експерт.

Раніше стало відомо, що США посилили розвідку для спостереження за російським ядерним арсеналом. Мусієнко гадає, що отримана інформація стане відомою і ЗСУ.

Експерт також сказав, що для знищення тактичної ядерної зброї чи інших боєприпасів українським військовим потрібні далекобійні ракети.

"Україна має мати можливості превентивно знищувати можливі засоби доставки такої зброї, артилерійські системи і склади з боєприпасами, і потенційні місця розміщення складів боєприпасів ядерної зброї, яка може бути на окупованій території України. Йдеться насамперед про окупований Крим", – розповів Мусієнко.

Нагадаємо, за оцінками військового експерта Олега Жданова, програма лендлізу США для України, яка має запрацювати вже від 1 жовтня, допоможе протистояти ядерним загрозам з боку Росії.

Захід приводить ядерну зброю в бойову готовність

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