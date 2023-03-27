"Навіть водій Rolls Royce не буде в такому комфорті": Резніков "обкатав" техніку від Німеччини, Британії та США

Міноборони України “обкатало” техніку, яку наша країна отримала як міжнародну підтримку. Йдеть про Challenger, Stryker&Cougar та Marder.

Про це повідомили в пресслужбі Міноборони.

“Ще рік тому ніхто б не міг подумати, що підтримка партнерів буде такою потужною. Що увесь цивілізований світ перезавантажиться і врешті дасть опір кривавому агресору, країні-терористу рф. За цей рік все змінилося. Україна змінила світ. Стійкість українського народу та майстерність нашої армії переконали, що Україна переможе. І ми вже перемагаємо. Адже “спецоперація” орків йде “за планом” — вони риють окопи й намагаються укріплюватися. У своїх головах вони вже змінили парадигму з “ми друга армія світу і ми вас переможемо за три дні” на “треба переходити в оборону”, - наголосив Олексій Резніков.

Він також додав, що ця нова техніка складе добру компанію своїм “побратимам” на полі бою. Невдовзі її переваги завдяки нашим військовим відчують на собі російські окупанти.

“До речі, після особистого "пілотування" Challenger‘ом, як учасник трофі-рейдів можу сказати, що навіть водій Rolls Royce не буде в такому комфорті, як екіпаж цього витвору бойового мистецтва на бездоріжжі. Тож у сухому залишку: наш “військовий зоопарк” розширюється. А до “бойових кицьок” долучився "слон". Саме так прозвали Challenger наші десантники”, - підкреслив Резніков.

Нагадаємо, що російські літаки новітнього покоління посилюють "домінування" в зоні бойових дій.

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