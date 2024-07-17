"Навіть вони були здивовані масштабами своїх втрат": Жорін — про один з етапів наступу росіян на Харківщині

По деяким підрозділам почались кадрові зміни.
Підсумовуючи один з етапів наступу РФ, зокрема на Харківщині, навіть вони були здивовані масштабами своїх втрат.
Про це повідомив заступник командира 3-ї окремої штурмової бригади Максим Жорін на своєму телеграм-каналі.
"Наскільки відомо, вони проводять певні розслідування, щоб притягнути до відповідальності командирів, винних у цьому. Деяких вже не знайдеш, бо вони були знищені. По деяким підрозділам почались кадрові зміни. Але я особисто не вірю, що навіть змінивши всіх своїх командирів, росіяни якось поміняють тактику. Це все одно буде та сама історія з божевільною кількістю втрат. І та сама інтенсивність штурмів, яку нам доведеться відбивати", — сказав Максим Жорін.
Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що росіяни пішли в атаку під Куп'янськом в Харківській області, але зазнали "катастрофічної поразки".
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