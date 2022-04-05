Навіть якщо ми підпишемо найпотужнішу угоду, Росія через два роки може повернутися - Зеленський

Навіть якщо ми підпишемо найпотужнішу угоду, Росія через два роки може повернутися - Зеленський

Президент наголосив, що ми будемо будувати таку державу, яка спроможна захистити себе сама.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що гарантії безпеки потрібні, але навіть якщо ми підпишемо найпотужнішу угоду, Росія через два роки може повернутися.

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Про це він сказав 5 квітня під час інтерв’ю українським ЗМІ.

"Армія повинна бути, яка спроможна захищати нашу державу. У нас є позиція, вона спільна з головнокомандувачем і ми розуміємо, що ми робимо. Ми розуміємо, що навіть якщо ми підпишемо найпотужнішу угоду, Росія через два роки може повернутися. І, якщо ми з вами приймаємо це, то відповідно так і діємо. Я знаю, що Давид (ред. - Арахамія) на переговорах передавав, що ми не віримо. Тому, коли ми будемо говорити про ті чи інші речі щодо обороноздатності нашої держави, ми одразу говоримо, що ми будемо будувати таку державу, яка спроможна захистити себе сама... Гарантії безпеки нам потрібні. Є багато деталей, про які я не хочу говорити, тому, що до них далеко", - зазначив Зеленський.

Нагадаємо, 24 лютого Росія напала на Україну, завдавши серію ракетних та авіаударів по наших містах, зокрема і по Києву. Широкомасштабне вторгнення триває вже 41-й день (війна 8 років). Окупанти продовжують руйнувати українські села, селища і міста крилатими ракетами та авіабомбами, вбиваючи мирне населення та завдаючи нищівних руйнувань інфраструктурі.

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