Навіть якщо не знаєш мови: чат-бот для українських біженців, щоб спілкуватися з іноземцями

Чат-бот "Розмовник U-гайд" допоможе українським біженцям швидше адаптуватися до життя в новій країні, адже має шпаргалки на 12 мовах. Читайте в матеріалі ТСН.ua, як ним користуватися і що він вміє.
Від 24 лютого 2022 року, коли Росія розпочала повномасштабну війну проти України, тисячі українців виїхали за кордон в пошуках тимчасового прихистку. Процес адаптації в новій країні часто ускладнюється незнанням іноземних мов. Адже потрібно отримати офіційні документи, шукати роботу, спілкуватися з потенційними роботодавцями, подавати на оформлення фінансової допомоги тощо.
На ситуацію, що склалася, відреагувало бюро перекладів MK:translations та створило спеціального чат-бота "Розмовник U-гайд", де можна знайти шпаргалки з популярними словосполученнями та словами для повноцінного спілкування в новій країні. Поки що доступні такі мови: англійська, німецька, польська, італійська, іспанська, румунська, португальська, угорська, грецька, словацька, чеська та французька.
Чат-ботом "Розмовник U-гайд" абсолютно безкоштовний. Для початку користування потрібно натиснути "Start", надати свій номер телефону, обрати категорію "Для дорослих" або "Для дітей" та вибрати мову.
Для дорослих доступні такі теми:
- Аптечка першої допомоги;
- Похід до аптеки та опис симптомів;
- Похід до супермаркету за продуктами;
- Державні установи;
- Оренда квартири;
- Орієнтування на місцевості;
- Автомобільна тематика;
- Як дістатися до іншого міста.
З огляду на вік та адаптацію в соціумі для дітей пропонують такі теми:
- Перший день в школі;
- Похід до аптеки та опис симптомів;
- Перелік шкільних уроків;
- Орієнтація на місцевості;
- Перший день в дитячому садку;
- Похід до супермаркету за продуктами з їхнім переліком.