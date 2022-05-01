Чат-бот для українських біженців, щоб спілкуватися в новій країні / Pexels

Навіть якщо не знаєш мови: чат-бот для українських біженців, щоб спілкуватися з іноземцями

Навіть якщо не знаєш мови: чат-бот для українських біженців, щоб спілкуватися з іноземцями

Чат-бот "Розмовник U-гайд" допоможе українським біженцям швидше адаптуватися до життя в новій країні, адже має шпаргалки на 12 мовах. Читайте в матеріалі ТСН.ua, як ним користуватися і що він вміє.

Від 24 лютого 2022 року, коли Росія розпочала повномасштабну війну проти України, тисячі українців виїхали за кордон в пошуках тимчасового прихистку. Процес адаптації в новій країні часто ускладнюється незнанням іноземних мов. Адже потрібно отримати офіційні документи, шукати роботу, спілкуватися з потенційними роботодавцями, подавати на оформлення фінансової допомоги тощо.

На ситуацію, що склалася, відреагувало бюро перекладів MK:translations та створило спеціального чат-бота "Розмовник U-гайд", де можна знайти шпаргалки з популярними словосполученнями та словами для повноцінного спілкування в новій країні. Поки що доступні такі мови: англійська, німецька, польська, італійська, іспанська, румунська, португальська, угорська, грецька, словацька, чеська та французька.

Чат-ботом "Розмовник U-гайд" абсолютно безкоштовний. Для початку користування потрібно натиснути "Start", надати свій номер телефону, обрати категорію "Для дорослих" або "Для дітей" та вибрати мову.

Для дорослих доступні такі теми:

Аптечка першої допомоги;

Похід до аптеки та опис симптомів;

Похід до супермаркету за продуктами;

Державні установи;

Оренда квартири;

Орієнтування на місцевості;

Автомобільна тематика;

Як дістатися до іншого міста.

З огляду на вік та адаптацію в соціумі для дітей пропонують такі теми: