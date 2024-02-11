"Навіть якщо отримаємо 500 тис рядових, куди ми їх подінемо?": експерт про реальну потребу у мобілізованих

Навіть після схвалення 7 лютого Верховною Радою в першому читанні законопроєкту про посилення мобілізації досі невідомо, скільки саме людей планують мобілізувати в Україні. Все ще тривають дискусії навколо 500 тисяч осіб, яку називав президент України. Проте, якщо зараз до армії підуть саме стільки людей, їх все одно "нереально буде навчити і відправити воювати".

Про це в інтерв'ю "24 Каналу" сказав військовий експерт Павло Нарожний.

На думку експерта, мобілізувати потрібно значно менше громадян.

"З військового погляду від мобілізації ми нікуди не дінемось, люди потрібні. Зеленський озвучив цифру в 500 тисяч, Залужний відповідав, що таких цифр не називали. Якщо зараз в армію призвати 500 тисяч, то їх "відривають" з економіки, та і їх просто нереально навчити і відправити воювати", – пояснив Павло Нарожний.

За його словами в Україні немає такої кількості полігонів, військових частин, інструкторів та офіцерів. І навіть якщо уявити, що всіх мобілізованих зможуть навчити, потрібно буде формувати нові військові частини, що потребуватимуть відповідної техніки.

"Ми отримаємо 500 тисяч рядових. Куди ми їх подінемо? Це все означає формування нових військових частин і потрібно отримати всю техніку. Я вважаю цифру в 500 тисяч абсолютно нереальною та фантастичною. Реальна цифра для мене 100-200 тисяч. Не одномоментно (їх мобілізовувати – ред.), протягом року", – наголосив військовий експерт.

Тобто протягом 30 днів потрібно було б мобілізовувати приблизно 30-40 тисяч людей. Хоч і цю кількість Нарожний вважає "суб'єктивною".

Тим часом боєць бригади "Азов" вважає, що примусова мобілізація в Україні потрібна, адже військові "закінчуються", а 300-ті" можуть дуже довго не повертатися у стрій. Водночас військовий з позивним "Банкай" заявив, що перш за все потрібна популяризація армії.

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