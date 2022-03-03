"Навіть якщо послали вбивати людей, повинен судити Бог, а не крематорій", - Зеленський 

Зеленський каже, що російські матері можуть приїхати і забрати своїх синів-військових.

Президент Володимир Зеленський заявив, що українська сторона готова віддати російським матерям своїх полонених або загиблих синів, яких Путін відправив воювати до України.

Про це голова держави розповів в інтерв'ю ЗМІ.

"Навіть, якщо тебе послали вбивати інших людей, тебе судити повинен Бог, а не крематорій. Нехай вони приїжджають сюди. Ми відкриємо всім доступ цим матерям. Нехай вони приїдуть і заберуть своїх дітей. Тому я не знаю скільки. Я не знаю, ми не тримаємось з точки зору часу. Ми тримаємось з точки зору просто нас, ми захищаємо, тому що це наша робота. Робота, яка перейшла в збереження нашого життя, нашої історії, нашої сім'ї. Це просто ганьба, якщо у тебе немає можливості мати своє життя і вирішувати, що ти можеш робити і що не можеш. Бо це і є зміст життя, зміст свободи", - висловився Зеленський.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський заявив, що російські війська привезли з собою до України крематорії, і це означає, що загиблих солдатів РФ не збираються навіть показувати рідним.