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"Навіть якщо послали вбивати людей, повинен судити Бог, а не крематорій", - Зеленський 

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"Навіть якщо послали вбивати людей, повинен судити Бог, а не крематорій", - Зеленський 

Twitter/Офіс президента України

Зеленський каже, що російські матері можуть приїхати і забрати своїх синів-військових.

Президент Володимир Зеленський заявив, що українська сторона готова віддати російським матерям своїх полонених або загиблих синів, яких Путін відправив воювати до України.

Про це голова держави розповів в інтерв'ю ЗМІ.

"Навіть, якщо тебе послали вбивати інших людей, тебе судити повинен Бог, а не крематорій. Нехай вони приїжджають сюди. Ми відкриємо всім доступ цим матерям. Нехай вони приїдуть і заберуть своїх дітей. Тому я не знаю скільки. Я не знаю, ми не тримаємось з точки зору часу. Ми тримаємось з точки зору просто нас, ми захищаємо, тому що це наша робота. Робота, яка перейшла в збереження нашого життя, нашої історії, нашої сім'ї. Це просто ганьба, якщо у тебе немає можливості мати своє життя і вирішувати, що ти можеш робити і що не можеш. Бо це і є зміст життя, зміст свободи", - висловився Зеленський.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський заявив, що російські війська привезли з собою до України крематорії, і це означає, що загиблих солдатів РФ не збираються навіть показувати рідним.

Втрати росіян, які воюють проти України:

За орієнтовними даними Генштабу Збройних сил України, від ранку 24 лютого до ранку 3 березня військам країни-загарбниці Росії були завдані такі втрати:

  • особового складу - близько 9000 осіб, 
  • танків ‒ 217, 
  • бойових броньованих машин ‒ 900, 
  • артилерійських систем – 90, 
  • РСЗВ - 42, 
  • засоби ППО - 11,
  • літаків – 30 од (інформація уточнюється), 
  • гелікоптерів  – 31 (інформація уточнюється),
  • автомобільної техніки - 374,
  • легкі швидкісні катери - 2,
  • цистерн з ПММ - 60, 
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 3.

З чого почалося російське військове вторгнення до України:

Як починалася війна Росії проти України:

Росія завдає ударів по цивільному населенню:

 
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