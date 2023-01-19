Навіть якщо Росія програє війну з Україною, вона матиме аналогічні амбіції – представник НАТО

Росіяни засвоять уроки з війни і "спробують покращити те, що вони мали", вважають в Альянсі.

У разі поразки Росії у війні проти України плани країни-агресорки залишаться незмінними, заявив очільник Військового комітету НАТО, адмірал Роб Бауер.

Про це Бауер сказав на прес-конференції за підсумками засідання комітету на рівні начальників генштабів.

Представник Альянсу відповів на запитання про те, як на розрахунки НАТО щодо потенційного конфлікту з РФ впливає той факт, що російські сили у війні з Україною виснажуються.

"Я думаю, що всі держави погоджуються з фактом, що незалежно від результату війни росіяни, скоріше за все, матимуть аналогічні амбіції. Навіть якщо вони програють війну з Україною, вони продовжать мати ті ж самі амбіції. І з цієї причини загроза не зникає", – заявив адмірал.

Він поінформував, що у війні проти України Росія вичерпала певні свої сили, боєприпаси, танки, БМП та артилерійські системи.

"Загальна думка така, що росіяни відновлять те, що вони мали. Вони також засвоять уроки з цього конфлікту і спробують покращити те, що вони мали", – попередив Бауер.

За його словами, така ситуація вплине на подальші плани НАТО. Залишається лише під питанням те, наскільки швидко РФ вдасться відновити довоєнний потенціал та покращити його.

"Вони не були дуже успішними у цьому, коли здійснили вторгнення до України. На це знадобиться час. І чи йдеться про період від трьох до п'яти років, чи від трьох до десяти років – це те, про що ми разом повинні поговорити. Це буде вивчено розвідувальними службами", – повідомив очільник Військового комітету Альянсу.

Нагадаємо, Захід хоче, аби президент РФ Володимир Путін зазнав у війні проти України великої, неминучої поразки на рівні того, що пережила нацистська Німеччина 1945 року. Саме тому західні партнери активізувалися в передаванні Україні військової допомоги. Таку думку висловив професор політичних наук Ратгарського Університету США Олександр Мотиль.

Зауважимо, президент України Володимир Зеленський під час виступу на формі в Давосі заявив, що членство в НАТО буде "найкращою гарантією безпеки" для держави, однак Росія робить все можливе, аби запобігти цьому.

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