"Навіть якщо у нас закінчиться зброя, ми будемо воювати лопатами" – Кулеба

Дмитро Кулеба наголосив, що військова допомога потенційно дозволить уникнути прямого протистояння між НАТО та РФ.

Очільник МЗС Дмитро Кулеба наголосив – навіть у випадку, якщо у союзників закінчиться зброя для України, то українці продовжуватимуть боротьбу за існування нації і "будуть воювати лопатами".

Про це Кулеба сказав у розмові з ABC News.

"Навіть якщо у нас закінчиться зброя, ми будемо воювати лопатами, тому що на кону для України стоїть існування цієї нації", – сказав Кулеба.

Дмитро Кулеба наголосив, що військова допомога потенційно дозволить уникнути прямого протистояння між НАТО та Росією. Американські війська будуть змушені в це втрутитися.

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба зазначив, що якою б зараз не була ціна підтримки України, ціна налагодження безладу у світі буде набагато вищою.

Нагадаємо, Кулеба виключив будь-які переговори з Росією, допоки Україна не опиниться в набагато сильнішій позиції на полі бою. Міністр також прогнозує "більше поразок" РФ 2024 року.

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