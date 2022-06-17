Навіть з обмеженими ресурсами наші хлопці проводять фантастичні тактичні операції - Подоляк

Навіть з обмеженими ресурсами українські військові проводять тактичні операції та відтісняють російських окупантів.
Але відчувається критична різниця у співвідношенні зброї.
Про це на своїй сторінці в соцмережі написав радник голови Офісу президента Михайло Подоляк.
“У нас може бути набагато менше снарядів, ракет чи далекобійної артилерії. Поки що, зрозуміло. Але в нас є головне: інтелект, бойовий дух та сила рідної землі. І це вкрай важливо. Тому що працює не тільки математика, але й психологія війни. Навіть з обмеженими ресурсами наші хлопці проводять фантастичні тактичні операції, від яких відвисає щелепа у військових експертів багатьох країн-партнерів”, - наголосив Михайло Подоляк.
Він також додав, що різниця у кількості зброї робить наші перемоги важкими та здобутими виликою кров’ю.
“Хлопці кажуть: після обстрілів росіяни часто навіть не змінюють локацію гаубиць. Просто знають, що все одно не дістаємо у відповідь. Сьогодні в держави немає більш важливого завдання, ніж домогтися паритету зброї. Кожен день забирає в нас наших кращих людей. І щоб запобігти цьому, а також щоб ефективно контратакувати — зброя, зброя, зброя”, - підкреслив радник голови Офісу президента.
Нагадаємо, що в окупованому Донецьку спалахнула масштабна пожежа.
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