Навів "Іскандери" для удару по Харкову: СБУ затримала російського агента

Правоохоронці затримали ворожого коригувальника російських ракетних ударів по центру Харкова, нанесених "Іскандерами" місяць тому.

Про це повідомляє Служба безпеки України.

Зловмисник скоригував повітряну атаку інтервентів на Харків 6 жовтня, під час якої противник застосував балістичні ракети. Внаслідок тієї атаки загинули двоє місцевих жителів, і постраждали десятки.

"Унаслідок ворожого удару загинуло двоє мирних жителів, серед яких 10-річний хлопець, а десятки цивільних отримали поранення. Значних руйнувань та пошкоджень зазнали і декілька житлових будинків у центрі Харкова", - зазначили у відомстві.

Як було встановлено слідством, для підготовки цієї атаки агент ГРУ передав росіянам електронні координати цілей із прив'язкою до місцевості.

Зрадником виявився чоловік, який працював майстром на місцевому підприємстві, що займається будівництвом автошляхів та мостів, уточнили у СБУ. Він був завербований спецслужбою супротивника дистанційно через месенджер Telegram.

Фігурант під виглядом робочих поїздок фіксував місця базування та переміщення ЗСУ у Харківській області. Потім він передавав інформацію до ГРУ РФ через свого "зв'язкового" з тимчасово окупованих районів на сході України.

"Ним виявився один з колишніх ватажків терористичної організації "ЛНР" на прізвисько "Шаман", якому СБУ раніше повідомила про підозру", - йдеться у публікації.

Під час проведення обшуків у ворожого агента було виявлено:

4 мобільні телефони та 7 SIM-карт різних мобільних операторів з доказами листування з агресором;

банківські картки, на які надходили "зарплати" від російського ГРУ;

понад 10 тисяч доларів, одержаних злочинним шляхом.

Слідчі повідомили агенту противника та коригувальнику про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Наразі зрадник під вартою. Розслідування продовжується. Зловмиснику загрожує довічне ув'язнення.

Нагадаємо, Служба безпеки України викрила жителя Вінницької області, який займався підготовкою повітряних атак Росії по об'єктах транспортної та енергетичної інфраструктури.

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