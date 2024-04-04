Навів ракети на кафе у Краматорську: як покарали російського агента

Російський агент отримав завдання від кураторів — з'ясувати, чи є в кафе люди.

В Україні довічне ув’язнення отримав російський агент, який навів ракетний удар по кафе у Краматорську, що стався 27 червня минулого року. Тоді внаслідок терористичних дій РФ загинули 13 місцевих мешканців, зокрема троє дітей.

Про це повідомили в пресслужбі СБУ.

Як стало відомо, російський агент, який виявився мешканцем Краматорська, отримав завдання від кураторів з’ясувати, чи працює місцеве кафе та чи перебувають в ньому відвідувачі. Зрадник зафіксував на відео заклад та переслав окупантам, які завдали по ньому ракетного удару.

“Унаслідок вогневого ураження загинуло 13 місцевих жителів, зокрема 3 дітей. Ще 64 людини отримали поранення різного ступеня тяжкості. Ворожим коригувальником є мешканець Краматорська, працівник місцевого газотранспортного підприємства. Під час спілкування з оточенням він неодноразово висловлював свої прокремлівські погляди та таким чином потрапив у поле зору російської спецслужби. За матеріалами Служби безпеки суд визнав його винним за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану)”, — розповіли в СБУ.

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