Категорія
Війна
НаживоУсі публікаціїКраще з YoutubeЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспортРедакція
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Навколо цегла і вибиті шибки: окупанти розбомбили пожежну частину у Херсоні (фото)

Автор
Оксана ЗінченкоОксана Зінченко
Дата публікації
Перегляди
582
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Навколо цегла і вибиті шибки: окупанти розбомбили пожежну частину у Херсоні (фото)

Фото: Державна служба України з надзвичайних ситуацій

Попередньо, минулося без постраждалих.

Російські окупаційні війська обстріляли пожежну частину ДСНС у Херсоні.  

 Про це повідомив Сергій Крук голова Державної служби України з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

Він уточнив, що, за попередніми даними, минулося без постраждалих. 

"Чи можна уявити, що в цивілізованому світі будуть знищувати пожежні підрозділи? Чи можна уявити, що люди, які рятують життя, можуть бути загрозою? Все те, що ми намагаємося відновити після деокупації міста, вони намагаються знищити", - сказав Крук.

Атака росіян на пожежну частину в Херсоні / ©
Атака росіян на пожежну частину в Херсоні
У Херсоні через атаку РФ рятувальники опинилися в небезпеці / © Державна служба України з надзвичайних ситуацій
У Херсоні через атаку РФ рятувальники опинилися в небезпеці / Фото: Державна служба України з надзвичайних ситуацій
Війська РФ атакували пожежну частину у Херсоні / © Державна служба України з надзвичайних ситуацій
Війська РФ атакували пожежну частину у Херсоні / Фото: Державна служба України з надзвичайних ситуацій

Крім того, окупанти 5 січня обстріляли центральну частину Херсона. Ворог влучив в будинок, загинула людина. 

3 січня війська РФ вдарили по транспортному підприємству в Херсоні. Окупанти пошкодили десятки тролейбусів.

А у новорічну ніч окупанти розбомбили дитячу лікарню.

13-річний хлопчик на Херсонщині двічі потрапив під обстріл РФ.

Читайте також:

Обстріляли лікарню із пораненими дітьми: Херсон під ударом

Обстріляли лікарню із пораненими дітьми: Херсон під ударом

Повʼязані теми:

Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Дата публікації
Перегляди
582
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація