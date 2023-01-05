Навколо цегла і вибиті шибки: окупанти розбомбили пожежну частину у Херсоні (фото)

Попередньо, минулося без постраждалих.
Російські окупаційні війська обстріляли пожежну частину ДСНС у Херсоні.
Про це повідомив Сергій Крук голова Державної служби України з надзвичайних ситуацій (ДСНС).
Він уточнив, що, за попередніми даними, минулося без постраждалих.
"Чи можна уявити, що в цивілізованому світі будуть знищувати пожежні підрозділи? Чи можна уявити, що люди, які рятують життя, можуть бути загрозою? Все те, що ми намагаємося відновити після деокупації міста, вони намагаються знищити", - сказав Крук.
Крім того, окупанти 5 січня обстріляли центральну частину Херсона. Ворог влучив в будинок, загинула людина.
3 січня війська РФ вдарили по транспортному підприємству в Херсоні. Окупанти пошкодили десятки тролейбусів.
А у новорічну ніч окупанти розбомбили дитячу лікарню.
13-річний хлопчик на Херсонщині двічі потрапив під обстріл РФ.
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