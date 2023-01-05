Навколо цегла і вибиті шибки: окупанти розбомбили пожежну частину у Херсоні (фото)

Російські окупаційні війська обстріляли пожежну частину ДСНС у Херсоні.

Про це повідомив Сергій Крук голова Державної служби України з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

Він уточнив, що, за попередніми даними, минулося без постраждалих.

"Чи можна уявити, що в цивілізованому світі будуть знищувати пожежні підрозділи? Чи можна уявити, що люди, які рятують життя, можуть бути загрозою? Все те, що ми намагаємося відновити після деокупації міста, вони намагаються знищити", - сказав Крук.

Атака росіян на пожежну частину в Херсоні

У Херсоні через атаку РФ рятувальники опинилися в небезпеці / Фото: Державна служба України з надзвичайних ситуацій

Війська РФ атакували пожежну частину у Херсоні / Фото: Державна служба України з надзвичайних ситуацій

Крім того, окупанти 5 січня обстріляли центральну частину Херсона. Ворог влучив в будинок, загинула людина.

3 січня війська РФ вдарили по транспортному підприємству в Херсоні. Окупанти пошкодили десятки тролейбусів.

А у новорічну ніч окупанти розбомбили дитячу лікарню.

13-річний хлопчик на Херсонщині двічі потрапив під обстріл РФ.

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