Навколо Лисичанська тривають бої, окупанти обстріляли склад гумвантажів та поранили водія - Гайдай

Навколо Лисичанська тривають бої, окупанти обстріляли склад гумвантажів та поранили водія - Гайдай

Навколо Лисичанська тривають бої з різних боків.

Місто має запаси продуктів та ліків на декілька тижнів.

Про це повідомив голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай.

"Лисичанськ - останній форпост Луганщини. Тривають бої навколо міста з різних боків. Наше головне завдання - витримати максимально довго", - зазначив він.

Також читайте Обстріл росіянами натовпу людей у Лисичанську: багатьом пораненим ампутували кінцівки

За словами Гайдая, місцевому населенню вкрай небезпечно залишатися в Лисичанську.

"Місто щодня знищується, і місцевому населенню вкрай небезпечно залишатися в Лисичанську. До того ж, орки роблять все, аби вбити якомога більше мирних людей", - наголосив очільник ОВА.

Він додав, що росіяни обстріляли склад гумвантажів, внаслідок чого поранено водія та пошкоджено техніку.

Нагадаємо, 24 лютого Росія напала на Україну, завдавши серію ракетних та авіаударів по наших містах, зокрема і по Києву. Широкомасштабне вторгнення триває вже 125-й день (війна 8 років). Окупанти продовжують руйнувати українські села, селища і міста крилатими ракетами та авіабомбами, вбиваючи мирне населення та завдаючи нищівних руйнувань інфраструктурі.

Читайте також: