Навколо Мелітополя окупанти збудували "підземні міста" в очікуванні ЗСУ: що це і навіщо

Однак мер Іван Федоров переконаний, що це не врятує ворога в окупованому місті.

В очікуванні ЗСУ окупанти навколо Мелітополя звели по три-чотири лінії оборони: підготували потужні фортифікаційні укріплення, зокрема й підземні.

Про це розповів мер Мелітополя Іван Федоров, повідомляє "24 канал".

Федоров зазначив, що російські загарбники мали багато часу для підготування до українського контрнаступу, тож на сьогодні навколо Мелітополя є щонайменше три, а то й чотири лінії оборони.

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"Місто захищене як з боку Бердянська, так і з боку Каховки – ворог там побудував надпотужні фортифікаційні споруди. У деяких випадках це підземні міста, які ворог буде використовувати як свої фортеці", – розповів міський голова.

Водночас він переконаний, що навіть така сильна оборонна підготовка не врятує окупантів. Федоров пояснив, що українським військовим і спецслужбовцям добре відомо, що відбувається у Мелітополі. Адже в місті є спротив та місцеві жителі, які про все швидко повідомляють.

"По-друге, ми чітко розуміємо: коли наші героїчні військові прорвуть лінію оборони, – у ворога не вистачить сил втриматись і вони точно тікатимуть", – зазначив мер Мелітополя.

Нагадаємо, за інформацією від Генерального штабу ЗСУ, російські війська на Запорізькому напрямку намагаються завадити подальшому просуванню Сил оборони України. Однак захисники продовжують наступальну операцію на Мелітопольському та Бердянському напрямках і проводять там заходи контрбатарейної боротьби.

Напередодні ексголова Служби зовнішньої розвідки України Микола Маломуж заявив про ефективне розмінування полів на Запорізькому напрямку і продовження просування ЗСУ. Маломуж гадає, що рух на Мелітополь, Бердянськ, Токмак відкриє Силам оборони можливості для потужного наступу та змусить ворога тікати або до Криму, або до Маріуполя. А далі буде рух українських військ до перешийка, до Криму.

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