Навколо резиденції Путіна виросло кільце ППО: за масштабом майже як у Москві

Володимир Путін / © Getty Images

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Навколо резиденції Володимира Путіна на Валдаї посилюють протиповітряну оборону. У радіусі близько 50 км від комплексу з’явилися нові вежі, на яких, ймовірно, розмістять зенітні комплекси «Панцир» або «Тор».

Про це повідомляє «Радіо Свобода», журналісти якого проаналізували супутникові знімки.

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За даними видання, лише протягом жовтня поблизу резиденції збудували щонайменше 15 нових веж. Вони формують своєрідне кільце на південь від комплексу — з боку, у напрямку якого розташована Україна.

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Ще одну вежу так званого зовнішнього кільця звели у березні 2026 року на території військової бази Хотилово. З базою резиденцію Путіна з’єднує спеціально прокладена залізнична гілка.

Таким чином, навколо резиденції на Валдаї зараз може бути вже близько 50 веж із системами ППО малої дальності.

За підрахунками OSINT-аналітиків, загалом у Росії налічується близько 177 таких веж.

Найбільше їх розташовано у Москві та навколо столиці РФ — близько 98. Водночас приблизно 50 позицій зосереджені біля резиденції Путіна на Валдаї — тобто їхня кількість уже становить приблизно половину від московського угруповання.

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Путін посилює захист своїх резиденцій на тлі загрози дронів

Раніше повідомлялося, що Путін різко скоротив поїздки до своєї резиденції «Бочаров Ручей» у Сочі на тлі зростання дальності українських безпілотників. Якщо 2021 року він приїжджав до Сочі 24 рази, то у 2024 та 2025 роках — лише по два рази.

Водночас від резиденції не відмовилися: на її території триває масштабна перебудова, а рівень безпеки посилюють. За даними розслідування «BBC News Росія», навколо комплексу планують створити зону безпеки площею понад 3 кв. км, а супутникові знімки вже зафіксували кілька нових великих споруд.

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