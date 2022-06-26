"Навмисна ескалація" - співголова Євроради з міжнародних відносин про ракетний удар РФ по Києву

Ракетні удари по Києву слід розцінювати як навмисну ескалацію.

Співголова Європейської ради з міжнародних відносин Карл Більдт вважає, що обстріл Росією житлових кварталів Києва - це сигнал саміту G7, який 26 червня стартував у Баварії.

Про це заявив експрем'єр Швеції, співголова Європейської ради з міжнародних відносин Карл Більдт.

"Важко сприймати сьогоднішній ранковий ракетний удар по житлових районах Києва як щось інше, крім навмисної ескалації Росією та сигналу до зустрічі G7 в Ельмау сьогодні", - написав він у Twitter і опублікував відео з місця атаки РФ.

It’s difficult to see this morning’s missile attack against residential areas of Kyiv as anything but a deliberate escalation and a signal to the G7 meeting in Elmau today. pic.twitter.com/NvTftqyHPd — Carl Bildt (@carlbildt) June 26, 2022

Нагадаємо, вранці 26 червня росіяни завдали ракетного удару по Києву. Одна з них поцілила у 9-поверхівку, в результаті чого сталося часткове руйнування кількох поверхів та виникла пожежа.

Станом на зараз відомо, що одна людина загинула, четверо поранених, серед яких 7-річна дівчинка.

Своєю чергою, заступниця міністра оборони Ганна Маляр заявила, що окупанти намагаються похитнути впевненість українців у своїх силах, залякуючи ракетними ударами.

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