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Навмисне імітували запуски ракет: 24 серпня російські літаки понад 200 разів підіймалися в повітря

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Навмисне імітували запуски ракет: 24 серпня російські літаки понад 200 разів підіймалися в повітря

Фото: Associated Press

У День Незалежності, 24 серпня, в Україні пролунала рекордна кількість тривог.

Напередні країна-агресорка Росія понад 200 разів піднімала свої літаки. Терористи навмисне імітували запуски ракет: літаки злітали і маневрували в повітрі.

Про це під час брифінгу повідомив речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.

"Вчора, попри те, що була така велика кількість тривог, великої ракетної активності не зафіксовано, але зафіксовано велику авіаційну активність. Близько 200 авіавильотів зафіксовано 24 серпня", - зазначив він.

Тим часом російська армія завдала вісім ракетних ударів по територї України. В Повітряних силах припускають, що план росіян полягав у тому, аби тримати українців у напрузі у День Незалежності.

Нагадаємо, ворожі ракети С-300, якими Росія обстрілює українські міста, складно збивати так само, як і балістичні та крилаті. Військовий експерт Олег Жданов каже, що складність збити С-300 класу "земля-земля" в тому, що вона може маневрувати в польоті, а також змінювати свою траєкторію.

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Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Дата публікації
Перегляди
2111
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