Наводила ракети на Харків: в Україні до 11 років засудили російську інформаторку

Спецслужби РФ залучили її до співпраці після початку повномасштабного вторгнення.

В Україні до 11 років в’язниці засудили російську інформаторку, яка наводила російські ракети на житлові квартали Харкова.

Про це повідомили в пресслужбі СБУ.

Як стало відомо, російською інформаторкою виявилася місцева мешканка, яку спецслужби РФ залучили до співпраці після початку повномасштабного вторгнення.

“За її наводкою окупанти здійснювали ракетні удари по житлових масивах обласного центру. Також загарбники використовували координати своєї коригувальниці для обстрілів місцевих медустанов і торговельних закладів. Ці атаки спричинили жертви серед цивільного населення і руйнування житлової та соціальної інфраструктури міста. Таким чином ворог сподівався залякати жителів Харкова та викликати паніку серед людей”, - розповіли в СБУ.

Там також додали, що зловмисниця намагалась виявити місця базування підрозділів ЗСУ і Національної гвардії, які дислокуються на території міста.

“Контррозвідники СБУ затримали ворожу інформаторку у результаті спецоперації на Харківщині у квітні 2022 року. За матеріалами української спецслужби суд призначив їй 11 років тюремного ув’язнення”, - підкреслили в СБУ.

Нагадаємо, що на півдні не спостерігається підготовка росіян до зими.

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