У Харкові суд випустив на волю підозрювану в корегуванні ракетних обстрілів РФ: через неї загинули люди

У Харкові суд відпустив на волю жінку, яка за даними СБУ, корегувала ракетні удари по місту. Через її загинули та постраждали українці.

Про це пише "Укрінформ" з посиланням на речника Харківської обласної прокуратури Дмитра Чубенка.

"Обвинувачена вийшла із СІЗО 23 грудня, прокурором вже подано апеляцію щодо того, аби їй було обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави", - повідомив Чубенко.

Підозрювану в співпраці на РФ під заставу 496,2 тис. грн. відпустив на волю Дзержинський районний суд м. Харкова. Імена суддів, які ухвалили це рішення на сайті Єдиного реєстру судових рішень засекретили.

За даними "Харківського антикорупційного центру" йдеться про 29-річну Дар’ю К., яку затримали у квітні 2022 року. Вона прибула до Харкова із окупованої від 2014 року частини України.

За даними СБУ, завданням жінки було встановлення позицій ЗСУ та Нацгвардії. Вона також встановлювала координати розташування військової та критичної інфраструктури міста. Через дії колаборантки є загиблі та поранені.

"Зокрема вона передала координати і допомогла ворогу скоригувати вогонь по освітніх, медичних, торгівельних об’єктах та по житлових кварталах у центрі міста. Внаслідок ракетних обстрілів скоригованих інформаторкою є загиблі та поранені", - йдеться у повідомленні СБУ від 22 квітня.

Фото: СБУ

СБУ під час обшуків виявила у підозрюваної 134,05 тис. євро, 216,85 тис. дол. та 730,65 тис. рублів.

"Харківський антикорупційний центр" встановив, що жінка родом з Луганської області. В 2015 році вона закінчила Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого.

"Також вдалось знайти інформацію, що жінка раніше була зазначена (на зараз інформації немає), як викладачка Харківського національного університету внутрішніх справ та має 7 наукових статей (2 цитування іншими авторами). На іншому ресурсі вона вказана, як кандидат юридичних наук від 2018 року за спеціальністю – Адміністративне право і процес: фінансове право: інформаційне право (“Правове регулювання податків на майно в Україні”). В спецвипуску Міністерства освіти і науки України щодо анонсу захисту дисертації підозрюваної вказано, що вона була аспірантом кафедри фінансового права Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого", - йдеться у повідомленні.

Також фігурантка справи часто їздила до окупованого Луганська та Криму. Відвідувала вона і Москву.

Ракетні обстріли Харкова

Росіяни від 24 лютого 2022 року масовано обстрілюють Харків ракетами та артилерією, знищуючи енергетичну інфраструктуру, житлові будинки та приватні підприємства.

Після звільнення частини Харківської області вибухи в обласному центрі порідшали, проте окупанти не припиняють тероризувати місто, запускаючи із Бєлгорода модифіковані ракети до С-300. Частина з цих ракет часто розривається та падає на території Росії.

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