Наводила ракети на ЗСУ та енергетичні об'єкти: як покарали зрадницю з Донеччини, яка працювала на РФ

Жителька Донецької області корегувала російські ракети по енергетичній інфраструктурі області та по місцях дислокації ЗСУ. Через її дії постраждало понад 20 осіб. За це колаборантка отримала 7 років позбавлення волі.

Про це повідомили в СБУ.

За даними слідства, жительку Донецької області завербувала Росія після початку повномасштабної війни. Вона через популярний месенджер передавала інформацію про енергетичну інфраструктуру регіону та місця дислокації ЗСУ на Донеччині.

"За наводкою зловмисниці рашисти здійснили серію ракетних ударів по регіону, внаслідок чого постраждало щонайменше 20 мирних жителів. Встановлено, що вона зливала окупантам координати місцевих об’єктів соціальної та критичної інфраструктури, у тому числі енергогенеруючих підприємств", - повідомили в СБУ.

Також вона збирала дані про переміщення та базування підрозділів Сил оборони на Бахмутському і Авдіївському напрямках.

Особливо окупантів цікавили місця розташування укріпрайонів та логістичних баз українських військ в районі Добропілля.

Зрадницю затримали на "гарячому". Суд визнав її винною та засудив до 7 років позбавлення волі.

Нагадаємо, у місті Мукачево Закарпатської області затримали місцевого жителя, який підтримував війну Росії проти України та зізнався у любові до країни-агресорки.

Читайте також: