"Наводила" російські ракети по школах та електропідстанціях: СБУ затримала зрадницю на Донеччині

Раніше правоохоронці вже затримали чотирьох спільників жінки.

Служба безпеки України викрила ще одну учасницю інформаторської мережі РФ, яка діяла у прифронтових районах сходу України. Зрадниця "наводила" російські ракети по школах та електропідстанціях у Донецькій області.

Про це повідомляє пресслужба СБУ.

"У попередні місяці СБУ затримала чотирьох її спільників на спробах передавання російським окупантам розвідданих про базування Сил оборони на Бахмутському і Краматорському напрямках. Враховуючи співпрацю зі слідством, суд призначив їм покарання до 8 років ув’язнення", - йдеться у повідомленні.

Затримана жінка переховувалась від правосуддя та продовжувала розвідувально-підривну діяльність проти України.

Зловмисниця приховано збирала інформацію про місця дислокації та переміщення підрозділів ЗСУ в районі Добропілля на Донеччині.

Крім того, вона передавала окупантам координати місцевих шкіл та об’єктів критичної інфраструктури, у тому числі підприємств енергетики.

Одержану розвідінформацію російські загарбники використовували для підготовки і проведення прицільних ракетних ударів по українських населених пунктах.

Як свідчать матеріали слідства, зловмисниця передавала закриті відомості своїй знайомій через анонімні месенджери. Потім розвіддані надходили до штабу 1-го армійського корпусу Південного військового округу ЗС РФ.

На підставі отриманих доказів слідчі Служби безпеки повідомили фігурантці про підозру за ч. 2 ст. 114-2 Кримінального кодексу України (поширення інформації про переміщення, рух або розташування ЗСУ чи інших військових формувань).

Суд обрав їй міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Нагадаємо, СБУ затримала трьох людей, які коригували ракетні обстріли позицій ЗСУ на Донецькому та Бахмутському напрямках.

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