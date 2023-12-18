Наводили ракети по Запоріжжю: СБУ викрила агентурну мережу ФСБ (фото, відео)

Працівники спецслужби затримали корегувальника російських ракетних ударів по багатоповерхівці у Запоріжжі 18 жовтня.

СБУ нейтралізувала агентурну мережу ФСБ Росії, що коригувала повітряні удари по військовій та цивільній інфраструктурі Запоріжжя.

Про це повідомили у пресслужбі.

У результаті спецоперації СБУ у Запоріжжі було затримано керівника російської групи, який 18 жовтня навів ворожі ракети на багатоквартирний будинок у центрі міста. Тоді внаслідок обстрілу загинули п’ятеро людей, ще п’ятеро осіб зазнали важких поранень.

Керівником російської агентури виявився місцевий житель – представник запорізького "Клубу воєнної реконструкції". У середині жовтня 2023 року чоловіка дистанційно завербувала ФСБ для проведення розвідувально-підривної діяльності у Запоріжжі.

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СБУ знешкодила агентурну мережу ворога, яка скоригувала удари по багатоповерхівці у Запоріжжі / Фото: Прес-служба СБУ

Аби законспірувати спілкування зі спецслужбою РФ, зловмисник обрав собі оперативний псевдонім "Палестинець" та створив анонімний чат у популярному месенджері.

"Щоб забезпечити виконання ворожих завдань, він сформував власну групу інформаторів, до якої включив 4-х місцевих жителів, зокрема й своїх родичів. За даними слідства, вони розвідували місця базування Сил оборони на території Запоріжжя, а також передавали геолокації житлової інфраструктури та промислових об’єктів", – йдеться в повідомленні СБУ.

СБУ знешкодила агентурну мережу ворога, яка скоригувала удари по багатоповерхівці у Запоріжжі / Фото: Прес-служба СБУ

СБУ знешкодила агентурну мережу ворога, яка скоригувала удари по багатоповерхівці у Запоріжжі / Фото: Прес-служба СБУ

СБУ знешкодила агентурну мережу ворога, яка скоригувала удари по багатоповерхівці у Запоріжжі / Фото: Прес-служба СБУ

Там додали, що для збирання розвідданих ворожі інформатори обходили місцевість або виїжджали на об’єкти, де фіксували все на фото й відео на камери власних телефонів.

Отриману інформацію зловмисники передавали "Палестинцю", а той надсилав усе до ФСБ через "зв’язкового" з одного із окупованих міст на Запоріжжі.

СБУ знешкодила агентурну мережу ворога, яка скоригувала удари по багатоповерхівці у Запоріжжі / Фото: Прес-служба СБУ

СБУ знешкодила агентурну мережу ворога, яка скоригувала удари по багатоповерхівці у Запоріжжі / Фото: Прес-служба СБУ

СБУ знешкодила агентурну мережу ворога, яка скоригувала удари по багатоповерхівці у Запоріжжі / Фото: Прес-служба СБУ

СБУ викрила і затримала навідників ракетних ударів по Запоріжжю

Слідчі СБУ повідомили "Палестинцю" про підозру у державній зраді, вчиненій за попередньою змовою групою осіб в умовах воєнного стану. Зловмиснику обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Йому загрожує довічне ув’язнення.

СБУ знешкодила агентурну мережу ворога, яка скоригувала удари по багатоповерхівці у Запоріжжі / Фото: Прес-служба СБУ

Нагадаємо, у ніч проти 18 жовтня російські окупанти обстріляли Запоріжжя шістьома ракетами. Вони поцілили по житловому багатоквартирному будинку, зруйнувавши кілька його поверхів. Рятувальники шукали людей під завалами. Внаслідок атаки загинули п’ятеро осіб, ще п’ятеро – були поранені.

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