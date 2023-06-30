Наводили російські "Смерчі" та "Урагани" на Харків: СБУ знешкодила агентів ФСБ

Зловмисників вдалося затримати під час виконання ними ворожих завдань.

Служба безпеки України викрила агентурну групу, яка планували багатоетапну спецоперацію у Харкові.

Про це інформує СБУ.

За даними правоохоронців, до складу ворожої групи входило троє місцевих жителів, які збирали розвіддані про місця базування та переміщення Сил оборони на території регіону.

"Передусім зловмисники намагались виявити напрямки перекидання підрозділів ЗСУ, які задіяні у контрнаступі українських військ на східному фронті. Також їх цікавили маршрути руху і пункти тимчасового зберігання іноземного озброєння та боєприпасів Сил оборони", - розповіли в СБУ.

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Зазначається, що отримані відомості російські агенти переправляли до ФСБ через месенджер «Телеграм».

"Розвідінформація потрібна була окупантам для підготовки і проведення масованих ракетних ударів по Харкову з використанням російських реактивних систем залпового вогню "Смерч" та "Ураган", - йдеться у повідомленні.

Зловмисників вдалося затримати під час виконання ними ворожих завдань. Під час обшуків у них виявли мобільні телефони і комп’ютерну техніку з доказами листування з агресором.

"На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили затриманим про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану). Наразі кожному з них обрано запобіжний захід у виді тримання під вартою без права внесення застави. Зловмисникам загрожує довічне ув’язнення", - розповіли в СБУ.

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Спецоперацію проводили співробітники СБУ в Харківській області за процесуального керівництва обласної прокуратури.

Нагадаємо, що СБУ викрила чинного народного депутата, який за $50 тисяч обіцяв "відмазати" іноземця від екстрадиції. Йдеться про парламентаря з фракції "Євросолідарність" Сергія Алєксєєва.

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