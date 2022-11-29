Наводив ракети для повторних атак по інфраструктурі на Запоріжжі: СБУ затримала зрадника (фото)

Служба безпеки України під час контрдиверсійних заходів у прифронтових районах Запорізької області затримала ворожого поплічника, який коригував ракетні удари Росії по критичній інфраструктурі регіону.

Про це повідомляє пресслужба СБУ.

За даними слідства, затриманим є працівник одного з українських оборонних заводів. На початку повномасштабного вторгнення його завербували спецслужби РФ для проведення розвідувально-підривної діяльності на півдні України.

"Насамперед він наводив російську зброю на об’єкти енергетики та інші споруди систем життєзабезпечення. Встановлено, що після російських повітряних ударів він виходив на місцевість для фіксації наслідків "прильотів" та передачі ворогу відповідних даних. Уточнена інформація потрібна була окупантам для проведення подальших обстрілів міста", - йдеться у повідомленні.

Так повідомляється, що крім цього, він приховано збирав інформацію про місця тимчасового базування і переміщення української військової техніки на території обласного центру.

Інформацію затриманий передавав агресору через соцмережі, у тому числі Телеграм-канал зрадника і кремлівського пропагандиста Рогова.

У поле зору окупантів потрапив через свою проросійську "активність" у соцмережах, де йому запропонували конфіденційне співробітництво.

За це "гарантували" гроші та "посаду" у разі захоплення регіону.

Під час обшуків за місцем проживання фігуранта правоохоронці виявили мобільний телефон і комп’ютерну техніку із доказами прихованого листування з російським "куратором".

Наразі затриманому повідомлено про підозру. Суд обрав йому міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Зрадники України

Від початку повномасштабної війни СБУ та інші правоохоронні органи виявляють зрадників, які працюють на ворогу та передають дані, зокрема, про розташування Збройних сил України.

Так, нещодавно СБУ відшукала жінку, яка під час ракетних обстрілів Львівщини вела відеострім у соцмережі.

А на Закарпатті на одному із пунктів пропуску затримали експрацівника МВС з Білої Церкви, який зібрав секретну інформацію про співробітників СБУ, ЗСУ, ГУР МО та "Азову", та планував передати Росії.

28 листопада Служба безпеки України затримала на Донеччині двох російських агентів, які збирали розвіддані про місця дислокації та маршрути переміщення підрозділів Сил оборони на території регіону, а також наводили ракети на школи у Слов’янську. Серед затриманих – вчитель фізики.

А у Херсоні правоохоронці затримали зрадників, які під час окупації міста приєдналися до російських окупантів та працювали в так званому “управлінні служби виконання покарань“.

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