Наводив ракети та дрони на цивільну інфраструктуру: 15 років у в'язниці проведе мешканець Нікополя

До “уваги” окупантів військовий потрапив через свою матір, яка працює з росіянами.

На Дніпропетровщині правоохоронці затримали місцевого мешканця, який наводив російські “Гради” на Нікополь. У в’язниці він проведе, за матеріалами слідчих СБУ, 15 років.

Про це повідомили в пресслужбі СБУ.

Як стало відомо, місцевий мешканець коригував ракетно-артилерійські та дронові удари РФ по прифронтовій території на півдні Дніпропетровщини. Чоловік виявився військовослужбовець, який проходив службу в одній з військових частин ЗСУ.

До “уваги” окупантів військовий потрапив через свою матір, яка проживає у тимчасово окупованому Енергодарі та контактує із російською спецслужбою.

“Саме за його координатами агресор намагався знищити портову інфраструктуру Нікополя та місцеві судноплавні засоби. Крім того, серед основних завдань, які йому ставив ворог, було встановлення локацій підрозділів ЗСУ поблизу акваторії річки Дніпро. Втім, військові контррозвідники СБУ своєчасно викрили зловмисника, задокументували його злочинні дії і затримали. Це дозволило провести комплексні заходи для убезпечення Сил оборони від обстрілів з російських "Градів", ствольної артилерії та дронів-камікадзе”, - розповіли в СБУ.

Під час слідчих та судових розглядів йому призначили 15 років ув’язнення з конфіскацією майна.

Нагадаємо, що СБУ нейтралізувала міжнародну секту "АллатРа".

Читайте також: