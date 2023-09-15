Наводив ракети на Миколаїв: СБУ викрила блогера-мільйонника

Зараз підозрюваний ховається у Росії.

Служба безпеки України викрила блогера-мільйонника, який "наводив" російські ракети на Миколаїв.

Про це інформує пресслужба СБУ.

Зазначається, що втікач переховується від правосуддя на території Росії.

За даними слідства, підозрюваний проводив інформаційно-психологічні операції проти України на замовлення російських спецслужб.

"Наразі встановлено факти причетності Подоляки до коригування ракетних ударів агресора по Миколаєву на початку повномасштабного вторгнення РФ", - мовиться у повідомленні.

Зазначається, що фігурант отримував розвіддані від свого інформатора. Йдеться про ексочільника Миколаївської окружної прокуратури, який наразі відбуває довічне ув’язнення за держзраду.

Одержані від посадовця відомості Подоляка переправляв своїм "кураторам" з російських спецслужб. Крім того, прокурор-зрадник "зливав" росіянам дані про російських військовополонених та інформацію про добові паролі на українських блокпостах.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки додатково повідомили блогеру про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Раніше співробітники СБУ вже повідомили йому про підозру за п’ятьма статтями Кримінального кодексу України.

Оскільки фігурант переховується від правосуддя на території рф, тривають комплексні заходи для притягнення його до відповідальності.

Розслідування проводили співробітники СБУ в Миколаївській області за процесуального керівництва обласної прокуратури.

Нагадаємо, у п'ятницю, 15 вересня, у народного депутата забороненої партії "ОПЗЖ" Нестора Шуфрича Служба безпеки України провела обшуки.

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