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Наводив ракети на ТРЦ і людні площі: на Дніпропетровщині затримали корегувальника росіян (фото)

Автор
Марія БойкоМарія Бойко
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Наводив ракети на ТРЦ і людні площі: на Дніпропетровщині затримали корегувальника росіян (фото)

Фото: СБУ

Підозрюваний співпрацював з РФ в обмін на "посаду" в окупаційній владі.

У Дніпропетровській області затримали корегувальника росіян, який наводив ракети на торговельні центри та людні площі. Ці місця зрадник називав "військовими об'єктами". 

Про це повідомляє СБУ. 

За даними слідства, житель Новомосковська Дніпропетровської області погодився працювати на росіян. Він збирав інформацію про місця базування та переміщення Сил оборони на території регіону.

© СБУ
Фото: СБУ

Підозрюваний передавав росіянам координати торговельних закладів, центральних площ та інших місць масового перебування людей. У своїх звітах для окупантів зрадник позначав ці місця, як "військові об'єкти". 

За це росіяни пропонували чоловіку гроші та "посаду" в окупаційній адміністрації в випадку, якщо Дніпропетровщину захопить Росія. 

© СБУ
Фото: СБУ

"За даними слідства, він перебував на постійному зв’язку з представником російської спецслужби, з яким вийшов на контакт в одному з прокремлівських пабліків. У подальшому фігурант передавав ворогу локації українських об’єктів через месенджер у вигляді електронних координат або фотоматеріалів з прив’язкою до місцевості", - йдеться у повідомленні. 

СБУ затримала підозрюваного, суд відправив його під варту. 

© СБУ
Фото: СБУ

Нагадаємо, Служба безпеки України зірвала плани російських спецслужб, які створювали умови для окупації прибережних районів Миколаївщини. Зокрема, вдалося впіймати агента, який збирав розвіддані для захоплення цього українського міста.

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Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Дата публікації
Перегляди
931
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