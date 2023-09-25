Наводив російські ракети на оборонний завод Запоріжжя: в Україні до довічного ув'язнення засудили агента РФ

Правоохоронці затримали агента РФ під час спецоперації на прифронтовій території регіону у листопаді 2022 року.

Російській агент, який наводив російські ракети на оборонний завод Запоріжжя, отримав довічне ув’язнення.

Про це повідомили в пресслужбі СБУ.

Як стало відомо, правоохоронці затримали агента РФ під час спецоперації на прифронтовій території регіону у листопаді 2022 року. Зрадником виявився працівник місцевого оборонного підприємства, який наводив російські ракети на виробничі цехи заводу.

“Крім того, він скоригував серію повітряних атак агресора на об’єкти енергетичного комплексу області. Після ворожих ударів російський агент виходив на місцевість для фіксації наслідків “прильотів” та передачі окупантам відповідного “звіту”. Зловмисник був завербований російською спецслужбою після початку повномасштабного вторгнення рф”, - розповіли в СБУ.

Розвідданні зрадник передавав у вигляді електронних координат та фото українських об’єктів з прив’язкою до місцевості.

Фото: СБУ

“Під час обшуків за місцем проживання зрадника вилучено мобільний телефон і комп’ютерну техніку, які він використовував у розвідувально-підривній діяльності на користь рф. На підставі зібраних Службою безпеки доказів суд визнав зловмисника винним за ч. 2 ст. 111 КК України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану)”, - додали в СБУ.

Нагадаємо, що росіяни намагалися влаштувати свого агента на оборонний завод у Києві.

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