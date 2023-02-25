"Наводив" ворожу артилерію на позиції ЗСУ: на Донеччині затримано російського інформатора

Під Донецьком затримано російського інформатора, який наводив удари по позиціях українських військових.

Служба безпеки України затримала на Донеччині російського інформатора, який "наводив" ворожу артилерію на позиції Збройних сил України. Ним виявився мешканець Мирнограда, який раніше проходив службу у лавах артилерійських підрозділів.

Про це повідомляє пресслужба СБУ.

Зловмисник збирав розвіддані про дислокацію та переміщення Сил оборони на території Донецької області.

"Серед основних завдань поплічника ворога було розвідування місць базування підрозділів ЗСУ на Авдіївському напрямку. Саме за його координатами окупанти здійснювали артилерійські обстріли по бойових позиціях українських захисників", - йдеться у повідомленні.

Контррозвідники СБУ затримали зловмисника під час чергового сеансу зв’язку з "куратором".

Зрадник потрапив у поле зору російської воєнної розвідки через свою деструктивну активність у заборонених соцмережах, де поширював прокремлівські дописи.

Так, після початку повномасштабного вторгнення представник розвідувального підрозділу окупаційних військ через "Однокласники" залучив правопорушника до збору інформації військового характеру на користь Москви.

Крім коригування ворожого вогню чоловік за власною ініціативою збирала додаткові дані про переміщення військ, розташування поряд із цілями противника цивільних та інфраструктурних об’єктів, а також рекомендувала куди саме бажано поцілити.

Наразі фігуранту повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 114-2 Кримінального кодексу України. Суд обрав йому міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Триває розслідування.

Нагадаємо, двох ​​російських агентів, які під час російського вторгнення збирали інформацію про базування та передислокацію підрозділів Сил оборони у боях на східному фронті, засуджено до 15 років позбавлення волі.

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