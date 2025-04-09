Наводив ракети на своїх побратимів: "кріт" ГРУ отримав 15 років тюрми

СБУ викрила "крота", який наводив російські ракети. / © Служба безпеки України

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До 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна засуджено агента російської військової розвідки, який працював на ворога, перебуваючи в лавах Збройних сил України.

Про це повідомили у Службі безпеки України.

Зрадником виявився мобілізований мешканець Донеччини, який під час бойової підготовки на Житомирщині передавав ворогу координати військової частини. Саме по цих локаціях росіяни завдавали ракетних ударів.

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Контррозвідка СБУ затримала його влітку 2024 року — саме тоді він готував черговий “звіт” для свого російського куратора.

Слідство встановило, що чоловіка дистанційно завербував кадровий співробітник ГРУ після того, як він залишав антиукраїнські коментарі в Telegram-каналах. У його телефоні знайшли докази співпраці з ворогом.

Суд визнав його винним за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України — державна зрада в умовах воєнного стану.

Розслідування вели слідчі СБУ під процесуальним керівництвом Офісу Генерального прокурора.

Раніше повідомлялось, що СБУ затримала двох агентів ФСБ, які готували теракти на Хмельниччині. Вони мали підірвати 8 депутатів Кам’янець-Подільської міськради.