"Навряд можна говорити про це": Пєсков про обмін Медведчука на бійців "Азовсталі"

"Навряд можна говорити про це": Пєсков про обмін Медведчука на бійців "Азовсталі"

У Кремлі не підтримали ідею обміну Віктора Медведчука на військових з "Азовсталі".

Москва не підтримує ідею щодо обміну затриманого в Україні нардепа та кума Путіна Віктора Медведчука на захисників Маріуполя.

Про це заявив прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков, пише "Інтерфакс".

"Ми вже говорили, що Медведчук є громадянином України, і він не є військовим. У випадку осіб, які здалися в полон на "Азовсталі", там йдеться про військових та членів націоналістичних формувань, тому це зовсім різні категорії осіб, і тут навряд чи можна говорити про якісь обміни", - сказав він.

Віктор Медведчук, який перебував під домашнім арештом, втік з України ще на початку російського вторгнення. 18 березня суд Львова заочно заарештував нардепа, а Держбюро розслідувань звернулося до українців за допомогою у розшуку Медведчука. Крім того, у Віктора Медведчука конфіскували предмети мистецтва та транспортні засоби. Їх згодом реалізують, а гроші перерахують ЗСУ та витратять на відбудову зруйнованої інфраструктури.

Пізніше Медведчук попросив Зеленського і Путіна обміняти його на захисників і мешканців Маріуполя.

Нагадаємо, Медведчук дав СБУ покази проти Порошенка.

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