Найактивніші атаки ворога зафіксовано на чотирьох напрямках фронту - Генштаб

Російські окупанти не припиняють спроб наступати на кількох напрямках, проте Збройні сили України завдають ворогу значних втрат.

За минулу добу відбулося 228 бойових зіткнень, окупанти здійснили понад 4000 обстрілів, включно із застосуванням авіації, ракет і реактивних систем залпового вогню.

Про це повідомив Генеральний штаб Збройних сил України.

Харківський напрямок: Ворог здійснив 10 штурмів біля Високої Яруги, Тихого та Вовчанська, але всі вони були успішно відбиті українськими підрозділами.

Куп’янський напрямок: Російські війська провели 4 атаки поблизу Загризового та Лозової, проте зазнали втрат і відступили.

Лиманський напрямок: Ворог здійснив 20 атак, намагаючись прорвати оборону біля Новоєгорівки, Греківки, Тернів, Твердохлібового та Надії. Усі спроби були відбиті.

Сіверський напрямок: Відбулося 34 бойові зіткнення в районах Білогорівки, Верхньокам’янського, Івано-Дар’ївки та Виїмки.

Краматорський напрямок: Окупанти атакували в районах Часового Яру та Ступочок, проте зазнали поразки.

Торецький напрямок: Російська армія за підтримки авіації здійснила 12 штурмів біля Торецька та Щербинівки, але була зупинена силами оборони.

Покровський напрямок: Захисники України відбили 32 штурмові та наступальні дії ворога поблизу Миролюбівки, Променя, Лисівки, Зеленого та Новооленівки.

Курахівський напрямок: Росіяни 32 рази намагалися атакувати українські позиції в районах Старих Тернів, Сонцівки, Зорі, Курахового та Успенівки, проте всі спроби були марними.

Времівський напрямок: Найзапекліші бої точилися біля Сухих Ялів, Розливу, Зеленівки, Костянтинопольського, Трудового та Новосілки. Противник здійснив 35 штурмів, активно застосовуючи авіацію, але успіху не досяг.

Придніпровський напрямок: Російські війська п’ять разів намагалися витіснити українські підрозділи, проте їх атаки були відбиті із значними втратами.

Втрати ворога

Українські війська завдають окупантам відчутних втрат. За минулу добу знищено:

1070 російських військових;

12 танків, 29 броньованих машин;

23 артилерійські системи, 16 дронів;

82 одиниці автомобільної техніки та 2 одиниці спеціальної техніки.

Ситуація на інших ділянках фронту

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено. Окупанти продовжують обстріли українських населених пунктів із території росії на кордоні з Чернігівською та Сумською областями, а також використовують ударні дрони.

Нагадаємо, загальні бойові втрати російських окупантів на ранок 16 грудня склали 763 510 осіб. Протягом минулої доби ліквідовано ще 1070 загарбників.

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