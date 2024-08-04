Найбільш активно наступають: у Генштабі назвали найгарячіший напрямок

Від початку доби 4 серпня загальна кількість бойових зіткнень вздовж всієї лінії фронту зросла до 70.

Російські окупанти продовжують застосовувати авіацію для ударів з повітряного простору РФ. Наступальні дії на Донеччині вони найбільш активно здійснюють на Покровському напрямку. Атакують Часів Яр. Також точаться запеклі бої в районі селища Желанного.

Про це заявили в зведенні Генштабу 4 серпня.

Терористи не припиняють застосовувати артилерію по території Чернігівської та Сумської областей. Під мінометними та артилерійськими обстрілами сьогодні були райони населених пунктів Сопич, Бачівськ, Чуйківка та Прогрес.

Ситуація на фронті: окупанти атакують Часів Яр

За заявоюГенштабу, на Краматорському напрямку росіяни здійснили 10 атак на позиції ЗСУ біля Часового Яру, Андріївки, Ступочок, Спірного та Іванівського. Сім боєзіткнень досі тривають. Ворог бив некерованими авіаракетами з озброєння армійської авіації по Григорівці.

На Торецькому напрямку противник, за підтримки штурмової та бомбардувальної авіації, 8 разів штурмував позиції українських військ. Там зараз бої точаться поблизу Нью-Йорка та Залізного.

Найгарячіше на Покровському напрямку. В районах Новоолександрівки, Веселого, Свиридонівки, Желанного, Новоселівки Першої та Карлівки тривають запеклі бої. Ворог здійснив 16 спроб штурму українських позицій. По територіях неподалік Олександрополя, Воздвиженки, Новогродівки та Гродівки агресор бив НАРами і КАБами - загалом здійснив 10 авіаударів.

На Курахівському напрямку 7 ворожих штурмів було відбито поблизу Красногорівки, Георгіївки, Парасковіївки та Костянтинівки.

Нагадаємо, місто Часів Яр від атак росіян. Вони групами по 4-6-8 людей переправляються через канал і намагаються закріпитися в приватних будинках.

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