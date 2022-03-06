"Найбільш боєздатні частини ворога отримали по зубах": Резніков розповів про ситуацію у протистоянні з Росією

На визначених напрямках наші воїни переходять у контратаки, наголосив очільник Міноборони України.
Міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що "росіяни - це терористи", які будуть знищені, а образ "вєлікой росії" виявився штучним.
"Кремль остаточно відкинув спроби приховувати свої наміри – вони прийшли нищіти нашу країну, нищіти наш народ. В них нічого не вийде. Вони ведуть війну з жінками та дітьми. Вони не перемогли воїнів, які захищають Харків – вони почали воювати з Харківським університетом. Росіяни - звичайні терористи. А терористи будуть знищені. Ворог чинить опір, але ми робимо все можливе, щоб забезпечити гуманітарні коридори, вивести наших людей з під обстрілів, забезпечити підвіз гуманітарної допомоги. Ми нікого не кинемо і дуже скоро повернемось. Сьогодні Україна продовжує стояти на захисті свободи всього світу: українські діти і жінки рятують ваших дітей і жінок ціною власного життя, поки ви вагаєтеся закривати небо. Наші чоловіки рятують ваших ціною свого життя. Поки ви боїтеся закривати небо. Ми давно перестали боятися штучно створеного образу "вєлікой росії". І весь світ має перестати!", - заявив він.
Резніков також повідомив, яка наразі ситуація на оборонних рубежах та у рядах окупантів:
- Найбільш боєздатні частини ворога отримали по зубах: у Києві та Харкові ворог був зупинений. В Миколаєві відкинутий. Одеса – наш стратегічний резерв. Поповнення сил противника буде все більше ускладнюватись, якість поповнення буде ще гіршою.
- Ми перевели економіку країни на військові рейки. Заводи та фабрики продовжують роботу, виконують військове замовлення, ремонтують техніку, перетворюють військові трофеї на зброю. Щоб боротись країна повинна працювати, кожен на своєму місці.
- На визначених напрямках наші воїни переходять у контратаки, ворог втрачає десятки одиниць техніки, просто кидає її та втікає. Тим самим поповнюючи наш "парк" техніки. Ворог згине від своєї ж зброї.
- Невдоволення і деморалізація серед окупаційних військ посилюється. До них приходить прозріння, як і до деяких російських олігархів.
- Ворог продовжує нести суттєві втрати. Знищено майже 90 літаків та гелікоптерів. Їх збивають ППО, морська піхота, наші кіборги по всій країні. Кількох ворожих пілотів взяли в полон – це важливі свідки на майбутньому військовому трибуналі. Поки хтось боїться закривати небо на Україною – наша армія робить свою справу та знищує ворога.
Перемога близько! Перемога, як і правда, за нами!
Як починалася війна Росії проти України:
- 21 лютого президент Росії Володимир Путін підписав укази про визнання "незалежності" "ДНР" та "ЛНР".
- 22 лютого Рада Федерації РФ остаточно ратифікувала договори про визнання "ЛДНР".
- 22 лютого Рада Федерації РФ задовольнила звернення Путіна й дозволила використання армії за кордоном. Це, по суті, був дозвіл Путіну розпочати війну проти України.
- Рано-вранці 24 лютого Путін у відеозверненні оголосив про "спеціальну військову операцію" щодо "захисту" Донбасу. Розпочалася війна Росії проти України.
- 24 лютого на всій території України запровадили воєнний стан.
- Протягом 24 лютого через російські обстріли загинули 137 українських військових та цивільних людей.
- 28 лютого відбувся перший раунд переговорів між Росією та Україною. 3 березня відбувся другий раунд. Але війна досі триває.
- 28 лютого Зеленський підписав заявку на членство України в Європейському Союзі.
Втрати росіян, які воюють проти України:
За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, від ранку 24 лютого до ранку 6 березня військам країни-загарбника Росії були завдані такі втрати:
- особового складу ‒ понад 11 тис. осіб,
- танків ‒ 285 од.,
- ББМ ‒ 985 од.,
- артилерійських систем – 109 од.,
- РСЗВ ‒ 50 од.,
- засоби ППО ‒ 21 од.,
- літаків – 44 од.,
- гелікоптерів – 48 од.,
- автомобільної техніки ‒ 447 од.,
- легкі швидкісні катери ‒ 2 од.,
- цистерн з ППМ ‒ 60,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня ‒ 4.
Дані уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій.