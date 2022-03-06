"Найбільш боєздатні частини ворога отримали по зубах": Резніков розповів про ситуацію у протистоянні з Росією

"Найбільш боєздатні частини ворога отримали по зубах": Резніков розповів про ситуацію у протистоянні з Росією

На визначених напрямках наші воїни переходять у контратаки, наголосив очільник Міноборони України.

Міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що "росіяни - це терористи", які будуть знищені, а образ "вєлікой росії" виявився штучним.

"Кремль остаточно відкинув спроби приховувати свої наміри – вони прийшли нищіти нашу країну, нищіти наш народ. В них нічого не вийде. Вони ведуть війну з жінками та дітьми. Вони не перемогли воїнів, які захищають Харків – вони почали воювати з Харківським університетом. Росіяни - звичайні терористи. А терористи будуть знищені. Ворог чинить опір, але ми робимо все можливе, щоб забезпечити гуманітарні коридори, вивести наших людей з під обстрілів, забезпечити підвіз гуманітарної допомоги. Ми нікого не кинемо і дуже скоро повернемось. Сьогодні Україна продовжує стояти на захисті свободи всього світу: українські діти і жінки рятують ваших дітей і жінок ціною власного життя, поки ви вагаєтеся закривати небо. Наші чоловіки рятують ваших ціною свого життя. Поки ви боїтеся закривати небо. Ми давно перестали боятися штучно створеного образу "вєлікой росії". І весь світ має перестати!", - заявив він.

Резніков також повідомив, яка наразі ситуація на оборонних рубежах та у рядах окупантів:

Найбільш боєздатні частини ворога отримали по зубах : у Києві та Харкові ворог був зупинений. В Миколаєві відкинутий. Одеса – наш стратегічний резерв. Поповнення сил противника буде все більше ускладнюватись, якість поповнення буде ще гіршою.

: у Києві та Харкові ворог був зупинений. В Миколаєві відкинутий. Одеса – наш стратегічний резерв. Поповнення сил противника буде все більше ускладнюватись, якість поповнення буде ще гіршою. Ми перевели економіку країни на військові рейки . Заводи та фабрики продовжують роботу, виконують військове замовлення, ремонтують техніку, перетворюють військові трофеї на зброю. Щоб боротись країна повинна працювати, кожен на своєму місці.

. Заводи та фабрики продовжують роботу, виконують військове замовлення, ремонтують техніку, перетворюють військові трофеї на зброю. Щоб боротись країна повинна працювати, кожен на своєму місці. На визначених напрямках наші воїни переходять у контратаки , ворог втрачає десятки одиниць техніки, просто кидає її та втікає. Тим самим поповнюючи наш "парк" техніки. Ворог згине від своєї ж зброї.

, ворог втрачає десятки одиниць техніки, просто кидає її та втікає. Тим самим поповнюючи наш "парк" техніки. Ворог згине від своєї ж зброї. Невдоволення і деморалізація серед окупаційних військ посилюється . До них приходить прозріння, як і до деяких російських олігархів.

. До них приходить прозріння, як і до деяких російських олігархів. Ворог продовжує нести суттєві втрати. Знищено майже 90 літаків та гелікоптерів. Їх збивають ППО, морська піхота, наші кіборги по всій країні. Кількох ворожих пілотів взяли в полон – це важливі свідки на майбутньому військовому трибуналі. Поки хтось боїться закривати небо на Україною – наша армія робить свою справу та знищує ворога.

Перемога близько! Перемога, як і правда, за нами!