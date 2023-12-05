“Найбільш обстрілювана дорога”: волонтер розповів, як встановив “головну ялинку країни” під Бахмутом (відео)

Ялинку чоловік взяв на горищі у зруйнованому будинку свого сина.

За 6 кілометрів від Бахмута з'явилася “головна ялинка країни” — її встановив волонтер Євген Ткачов.

Відповідне відео він опублікував на Facebook.

“Вірю, що цяточка нагадування про Різдво підніме настрій і дасть надію багатьом, хто буде проїжджати повз неї в кількох км від фронту, їдучи на нуль біля Бахмута”, — написав сам Ткачов у власному дописі.

У коментарі “УП. Життя” Євген Ткачов розповів, що взяв ялинку на горищі у зруйнованому будинку свого сина. Він встановив її на перехресті траси Часів Яр — Костянтинівка — Бахмут ще 24 листопада. На невеличке деревце повісили новорічні жовто-сині прикраси.

“Я розумів, що у деяких військових, хто буде проїжджати тут, це може бути остання ялинка в житті. Тому що фронт, тому що гинуть наші герої. І хотів хоч трішечки поліпшити їм настрій, нагадати про Різдво”, — розповів волонтер.

Фото ялинки поширили Сухопутні війська ЗСУ в соцмережах і охрестили деревце “головною ялинкою країни”.

Деяким іншим військовим також сподобався цей символ.

“Головна ялинка країни прикрашає ваш Новий Рік — 6 км Бахмут”, — підписав фото Roman Docent.

Ідею Євгена Ткачова підтримали у коментарях.

“Дякуємо за ялиночку, піднімає настрій щоразу коли проїжджаємо повз. Навіть сфотографуватися вдалося, будемо берегти її”, — відповіла волонтеру військовослужбовиця Анастасія.

Скриншот / Facebook

Журналіст Андрій Цаплієнко у своєму Telegram написав: “Неможливо уявити космічні цифри всього того, що привезли на фронт волонтери за майже 10 років війни. З вашим днем, друзі! Без вас ніяк!”.

Нагадаємо, зараз активні бойові дії відбуваються як на північному, так і на південному фланзі Бахмута. За словами начальника служби зв’язків із громадськістю Сухопутних військ ЗСУ Володимира Фітьо, перед тим, як здійснювати штурмові дії на Бахмутському напрямку, російські окупанти активно обстрілюють українські позиції.

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