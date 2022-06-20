"Найбільш тупа частина на Сахаліні": окупант пояснює дружині, чому не може повернутися додому (аудіо)

"Найбільш тупа частина на Сахаліні": окупант пояснює дружині, чому не може повернутися додому (аудіо)

У перехопленій розмові російський солдат розповідає дружині про причини довгого перебування на війні. А також шукає способи повернутися назад.

Українська розвідка оприлюднила перехоплену розмову окупанта з дружиною, де той пояснює, чому так довго затримується на війні, та зазначає, що треба шукати якісь виходи.

Про це повідомляє Головне управління розвідки МО України.

За його словами, командир корпусу повідомив, що вони тут залишаться ще надовго:

"Наша бригада, хоч і на Сахаліні, найвідсталіша. Всі по чотири місяці, потім по три місяці. А ми тут на півроку. Командир що буде говорити? Я йому вже не вірю, якщо він мені з продовженням не допоміг і обдурив. Чого йому далі вірити?", - жаліється окупант

Російський загарбник зазначає, що на Сахаліні, де дислокується його частина, вже нікого не залишилось, оскільки всіх кинули в Україну. Тому йому треба отримати якусь довідку про хворобу. Можливо, тоді відпустять додому.

На питання жінки, чому саме так довго вони там перебувають, і чи їхня бойова частина найбільша, вона отримує відповідь – "Найбільш тупа частина".

Нагадаємо, Арестович повідомив про 30-50% "відмовників" у російській армії, заявивши, що це колосальна цифра.

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