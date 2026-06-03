Найбільша АЕС Європи втратила живлення: Енергоатом попередив про ризики

Запорізька АЕС / © Associated Press

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Тимчасово окупована Запорізька АЕС у ніч проти 3 червня знову опинилася в стані блекауту. Це вже 17-й випадок повної втрати зовнішнього електроживлення від моменту захоплення станції російськими військами та п’ятий від початку 2026 року.

Про це повідомляє «Енергоатом».

За даними компанії, о 23:44 через відключення лінії електропередачі «Феросплавна-1» Запорізька АЕС повністю втратила зовнішнє електроживлення. Роботу критично важливих систем у цей час забезпечували резервні дизель-генератори.

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В «Енергоатомі» зазначили, що, за інформацією МАГАТЕ, причиною знеструмлення став удар безпілотника по підстанції «Нікопольська» на протилежному від ЗАЕС березі Дніпра. Через це тимчасово відключилася єдина лінія електропередачі, яка залишалася у розпорядженні станції.

У компанії наголосили, що черговий блекаут на найбільшій атомній електростанції Європи знову демонструє критичні ризики, спричинені російською окупацією об’єкта. Кожна втрата зовнішнього живлення створює пряму загрозу ядерній та радіаційній безпеці.

«Енергоатом» підкреслює, що лише повернення Запорізької АЕС під повний контроль України та її законного оператора може гарантувати безпечну експлуатацію станції й запобігти ядерній або радіаційній аварії з непередбачуваними наслідками.

Ситуація навколо Запорізької АЕС: останні новини

Раніше повідомлялось, що РФ здійснила чергову інформаційну та військову провокацію навколо окупованої Запорізької АЕС. Після того як на території найбільшої атомної станції Європи вкотре пролунали вибухи внаслідок обстрілу, Кремль поспіхом звинуватив у цьому Сили оборони України.

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Нагадаємо, Запорізька АЕС вперше від початку повномасштабного вторгнення пережила критичний 12-годинний збій зв’язку. За інформацією МАГАТЕ, 27 травня Запорізька АЕС майже на 12 годин втратила стаціонарний телефонний зв’язок та доступ до Інтернету.

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