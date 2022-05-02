Найбільша активність окупантів спостерігається на Слобожанському та Донецькому напрямках - Міноборони

Найбільша активність окупантів спостерігається на Слобожанському та Донецькому напрямках - Міноборони

Противник проводить наступальну операцію у Східній операційній зоні.

Російські війська активізували дії на Слобожанському та Донецькому напрямках.

Про це повідомив речник Міністерства оборони Олександр Мотузяник.

На Запорізькому, Криворізькому та Миколаївському напрямках ворог проводить перегрупування військ, нарощує систему вогневого ураження та протиповітряної оборони.

До завдання ракетно-бомбових ударів по об’єктах у Харківській, Донецькій та Запорізькій областях росія активно залучає оперативно-тактичну авіацію. Загалом виконано 39 літако-вильотів.

Нагадаємо, у розвідці Британії розповіли, як ЗСУ розгромили "другу армію світу".

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